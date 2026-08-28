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Predajne reťazcov by 29. augusta a 1. septembra mali byť otvorené
Otváracia doba sa môže líšiť podľa regiónu a formátu predajne.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Predajne obchodných reťazcov na Slovensku by mali byť počas sviatkov, teda v sobotu (29. 8.) a v utorok (1. 9.), otvorené. Vyplýva to z informácií zverejnených na oficiálnych webových stránkach reťazcov a na sociálnych sieťach.
„Naše predajne budú 29. augusta a 1. septembra otvorené v štandardných otváracích hodinách,“ uviedol Lidl Slovensko na sociálnej sieti. Predajne Kauflandu budú v sobotu 29. augusta a v utorok 1. septembra otvorené od 7.00 do 21.00 h. „Otváracie hodiny neplatia však pre predajňu v nákupnom centre Avion Bratislava,“ zdôraznil Kaufland.
Všetky predajne Billa budú podľa zverejnených informácií 29. augusta otvorené. „Nakúpite si u nás aj v sobotu 29. augusta a v utorok 1. septembra. Naše predajne sú otvorené v bežnej otváracej dobe,“ dodalo Tesco Stores.
Podľa slov hovorkyne Coop Jednota Slovensko Jany Kuklovej jednotlivé spotrebné družstvá reťazca pristupujú 29. augusta k individuálnej úprave otváracích hodín, väčšina predajní siete bude otvorená v štandardných otváracích hodinách, teda ako v bežnú sobotu. „Otváracia doba sa môže líšiť podľa regiónu a formátu predajne. Zákazníkom odporúčame sledovať oznamy o upravených otváracích hodinách na predajniach vo svojom regióne. Predajne siete Coop Jednota budú 1. septembra otvorené v štandardných otváracích hodinách ako v bežný pracovný deň,“ doplnila Kuklová.
„Naše predajne budú 29. augusta a 1. septembra otvorené v štandardných otváracích hodinách,“ uviedol Lidl Slovensko na sociálnej sieti. Predajne Kauflandu budú v sobotu 29. augusta a v utorok 1. septembra otvorené od 7.00 do 21.00 h. „Otváracie hodiny neplatia však pre predajňu v nákupnom centre Avion Bratislava,“ zdôraznil Kaufland.
Všetky predajne Billa budú podľa zverejnených informácií 29. augusta otvorené. „Nakúpite si u nás aj v sobotu 29. augusta a v utorok 1. septembra. Naše predajne sú otvorené v bežnej otváracej dobe,“ dodalo Tesco Stores.
Podľa slov hovorkyne Coop Jednota Slovensko Jany Kuklovej jednotlivé spotrebné družstvá reťazca pristupujú 29. augusta k individuálnej úprave otváracích hodín, väčšina predajní siete bude otvorená v štandardných otváracích hodinách, teda ako v bežnú sobotu. „Otváracia doba sa môže líšiť podľa regiónu a formátu predajne. Zákazníkom odporúčame sledovať oznamy o upravených otváracích hodinách na predajniach vo svojom regióne. Predajne siete Coop Jednota budú 1. septembra otvorené v štandardných otváracích hodinách ako v bežný pracovný deň,“ doplnila Kuklová.