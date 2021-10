Predajom majetku získa samospráva Prievidze do rozpočtu 250.000 eur

Prievidza 30. októbra (TASR) - Mesto Prievidza získa predajom prebytočného majetku do svojho rozpočtu 250.000 eur. Nehnuteľnosti či pozemky ponúklo na predaj cez obchodné verejné súťaže (OVS), ich výsledky vzali na vedomie na svojom poslednom rokovaní mestskí poslanci.



"Mestu sa celkom úspešne darí predávať prebytočný majetok. Vždy treba vyhodnocovať konkrétnu nehnuteľnosť, všetky majú svoje špecifiká a jednotlivé náležitosti, preto nie vždy tá súťaž je úspešná," povedal vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Samospráva podľa neho veľakrát schvaľuje opätovnú verejnú súťaž, v rámci ktorej už prehodnocuje cenu, tá v zásade býva o 20 percent nižšia. "Musíme však povedať, že boli už aj také prípady, keď sa cena znížila, tak sa v konečnom dôsledku predal majetok ešte drahšie, ako bola pôvodná vyvolávacia cena. Je to vždy otázka dopytu a ponuky," ozrejmil.



Mesto pred časom získalo pozemky a nehnuteľnosti zámenou s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), má tak väčší obnos pozemkov, ktoré predáva, spomenul Pietrik. "Momentálne sme vyhlásili približne osem OVS v hodnote 2,2 milióna eur," doplnil.



Mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom septembra schválili opätovné vyhlásenie niekoľkých OVS na vybraný majetok mesta. Ide okrem iného o pozemky v priemyselnom parku či areál bývalej zváračskej školy. Výsledky ďalších súťaží vzali na vedomie. "Predali sme majetok v hodnote približne 250.000 eur. Myslím, že je to úspešné, lebo tri OVS boli vyhodnotené ako úspešné a dve sa schválili ako opakované," dodal Pietrik.