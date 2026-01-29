< sekcia Ekonomika
Predávajúci majú pri QR platbách na výber z viacerých riešení
Zákon nepredpisuje konkrétny spôsob platby a predávajúci si môžu zvoliť riešenie, ktoré im najviac vyhovuje.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Nadchádzajúca povinnosť umožniť kupujúcim bezhotovostný nákup pri platbách nad jedno euro od 1. marca tohto roka prináša predávajúcim viacero možností. Zákon nepredpisuje konkrétny spôsob platby a predávajúci si môžu zvoliť riešenie, ktoré im najviac vyhovuje. Jednou z dostupných možností sú aj QR platby, pri ktorých majú na výber viacero alternatív, upozornil hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Jednou z možností je QR kód generovaný priamo pokladnicou eKasa. „Ide o najkomfortnejšie riešenie, pri ktorom pokladničný systém automaticky vygeneruje jedinečný QR kód s presnou sumou a údajmi o transakcii. Kupujúci ho naskenuje fotoaparátom v mobilnom telefóne a v bankovej aplikácii platbu potvrdí. Vďaka okamžitým platbám pokladnica eKasa obdrží notifikáciu o úhrade v priebehu niekoľkých sekúnd a automaticky vytlačí pokladničný doklad,“ priblížil Kováč.
Hlavným prínosom tohto riešenia je podľa neho automatické zasielanie notifikácií o úspešnej platbe priamo do elektronickej pokladnice eKasa. Predávajúci nemusí manuálne kontrolovať stav účtu, navyše sa tým eliminujú chyby aj zdržanie pri pokladni.
Ďalšou možnosťou je vytlačený a na viditeľnom mieste umiestnený QR kód s číslom účtu predávajúceho. Kupujúci po jeho naskenovaní zadá sumu manuálne vo svojom mobilnom bankovníctve. Predávajúci následne overí prijatie platby vo svojom bankovníctve a až potom vystaví doklad z pokladnice eKasa. „Hoci je tento postup časovo o niečo náročnejší, ide o legitímny a nízkonákladový spôsob splnenia zákonnej povinnosti, vhodný najmä pre menšie prevádzky a živnostníkov,“ zhodnotil hovorca.
Predávajúci tiež môže zadať sumu priamo vo svojej bankovej aplikácii, ktorá vygeneruje QR kód. Kupujúci ho následne naskenuje vo svojej bankovej aplikácii v mobile a platbu potvrdí. Po pripísaní okamžitej platby predávajúci vytlačí doklad z pokladnice eKasa. „Aj tento postup je plne v súlade so zákonom a je dostupný bez potreby používania platobného terminálu, pričom nezáleží na tom, v ktorej banke má predávajúci vedený účet,“ vysvetlil Kováč.
Zároveň pripomenul, že okrem QR platieb môžu predávajúci využívať aj iné bezhotovostné formy, napríklad klasickú platbu kartou, mobilom či hodinkami cez platobný terminál. Nová legislatíva neruší ani platbu hotovosťou, ale naopak, rozširuje možnosti úhrady pre kupujúcich, podčiarkol hovorca. V tejto súvislosti FS odporúča, aby si predávajúci zvolený spôsob bezhotovostnej platby vyskúšali v dostatočnom predstihu ešte pred 1. marcom 2026.
„Povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu sa neuplatňuje len v objektívnych prípadoch, ako je napríklad výpadok internetu alebo elektriny, alebo v prípadoch, kde majú subjekty zákonnú výnimku z evidencie tržieb,“ doplnil hovorca.
