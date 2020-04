Predávajúci nehnuteľností by sa mali vyhnúť panike, tvrdia analytici

Bratislava 13. apríla (TASR) – Správanie sa subjektov na trhu nehnuteľností môže ovplyvniť „potácajúca sa“ ekonomika pre súčasnú krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Predávajúci by sa mali podľa analytika Realitnej únie SR Vladimíra Kubrického vyhnúť panike. Chladnú hlavu odporúča zachovať aj analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.



„Pokiaľ majiteľ súrne nepotrebuje peniaze, nemal by kupujúcemu robiť veľké cenové ústupky. Dôležité tiež je vyjasniť si, čo s peniazmi z predaja v situácii rozkolísaných finančných trhov,“ vysvetlil Kubrický.



Bruchánik dodal, že by sa teraz predávajúci nemali snažiť predať nehnuteľnosť silou-mocou v nastávajúcich dňoch. „Dopyt kupujúcich sa síce prepadol, no dôvodom nie je strata záujmu o bývanie,“ upozornil.



Ako dodal, záujem o kúpu nehnuteľnosti sa v súčasnej situácii znižuje. Ľudia žijú v neistote, či budú mať prácu a aj ich príjmy sú otázne. „Dôležité rozhodnutia, akým je aj kúpa nehnuteľnosti, odkladajú. Mnohí záujemcovia o vlastné bývanie vyčkávajú aj v nádeji, že o pár mesiacov kúpia byt lacnejšie,“ vysvetlil Kubrický.



Bruchánik súhlasí, že trh je momentálne v neistote a vyčkáva, čo prinesú ďalšie týždne a aké budú vyhliadky do budúcnosti. „Keď sa situácia okolo nového vírusu vyjasní, tak sa obnoví aj dopyt po nehnuteľnostiach,“ dodal Bruchánik.



Analytici nepredpokladajú znižovanie cien nehnuteľností. „Z dlhodobého hľadiska očakávame ďalší nárast cien nehnuteľností. Je otázne, kedy sa dostaví ekonomické oživenie, no nepredpokladáme, že to bude trvať roky. V najbližších mesiacoch čakáme skôr stagnáciu trhu,“ dodal Bruchánik.