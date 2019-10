Predbežná obchodná dohoda medzi USA a Čínou nemusí byť ukončená včas

Washington 30. októbra (TASR) - Predbežná obchodná dohoda medzi Spojenými štátmi a Čínou nemusí byť dokončená včas na to, aby ju prezidenti oboch krajín mohli podpísať už na budúci mesiac na summite lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Čile. To však neznamená, že dohoda padá. Uviedol to v utorok (29. 10.) predstaviteľ vlády USA.



Americkí a čínski vyjednávači sa snažia dokončiť text dohody, aby ju prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching mohli podpísať na summite APEC 16. až 17. novembra. „Naším cieľom je podpísať ju v Čile. Niekedy sa však text nepodarí pripraviť včas. Dosahujeme ale dobrý pokrok a očakávame, že dohoda bude podpísaná v Čile," povedal nemenovaný predstaviteľ USA.



Prezident Trump, minister financií Steven Mnuchin a ďalší najvyšší predstavitelia USA tvrdia, že na rokovaniach o dohode sa dosiahol pokrok po takmer 16 mesiacoch sporu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Ale zároveň vyhlasujú, že bude v poriadku, ak text dohody nebude dokončený do summitu APEC.



Aj hovorca Bieleho domu Judd Deere poznamenal, že obe strany stále pracujú na dokončení predbežnej dohody. "Ako povedal prezident (Trump) pred niekoľkými týždňami, s Čínou sme dosiahli dohodu o prvej fáze a obe strany sa snažia dokončiť text na podpis v Čile," povedal.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang zase v stredu uviedol, že najvyšší vyjednávači oboch krajín plánujú ďalšie telefonické hovory, zatiaľ čo konzultácie na pracovnej úrovni pokračujú rýchlym tempom. Čína dúfa, že obe strany nájdu spôsob, ako vyriešiť hospodárske a obchodné otázky "na základe vzájomného rešpektu, rovnosti a vzájomného prospechu," dodal.



Podľa amerických predstaviteľov sa má dohoda vzťahovať na čínske nákupy poľnohospodárskych produktov z USA, ochranu duševného vlastníctva, menové praktiky a zvýšený prístup amerických spoločností na čínsky trh.



Jude Blanchette z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie odhaduje, že prvá fáza dohody bude v podstate obnovením stavu pred začiatkom obchodného sporu. To vyvoláva pochybnosti o skutočnom pokroku. Ťažšie otázky, ako sú napríklad priemyselná politika Číny, dotácie pre štátne podniky a nútené transfery technológií boli podľa neho odložené na druhú alebo tretiu fázu.