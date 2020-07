Predbežné výsledky BASF poukázali na stratu za takmer 880 mil. eur

Berlín 10. júla (TASR) - Nemecká chemická spoločnosť BASF zaznamenala za 2. kvartál stratu takmer 880 miliónov eur. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné výsledky. Dôvodom je kríza spojená s pandémiou nového koronavírusu, ktorá prispela k poklesu dopytu zo strany automobilového priemyslu, ako aj k poklesu cien ropy a plynu, čo sa odrazilo na dcérskej firme Wintershall-DEA.



Firma BASF oznámila, že za 2. štvrťrok zaznamenala čistú stratu 878 miliónov eur. Výsledok je podstatne horší, než odhadovali analytici, ktorí počítali so stratou približne 158 miliónov eur.



Tržby klesli medziročne o 12,4 % na 12,7 miliardy eur a zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) a mimoriadnymi položkami klesol o 77 % na 226 miliónov eur. V prípade prevádzkového zisku EBIT však spoločnosť prekonala očakávania trhov.



Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s omnoho výraznejším poklesom prevádzkového zisku, keďže koronakríza zasiahla v rámci výrobného sektora najmä produkciu automobilov. To sa odrazilo aj na výsledkoch niektorých divízií BASF. Oficiálne hospodárske výsledky, a to za celý 1. polrok, zverejní spoločnosť 29. júla.