Predbežný prevádzkový zisk LG Electronics vzrástol na 12-ročné maximum

Soul 7. júla (TASR) - Juhokórejská spoločnosť LG Electronics oznámila za 2. kvartál rast prevádzkového zisku o takmer dve tretiny a tržieb zhruba o polovicu. Podpísal sa pod to najmä vysoký dopyt po televízoroch a klimatizácii.



Spoločnosť v rámci predbežných údajov oznámila, že za obdobie apríl až jún dosiahla prevádzkový zisk na úrovni 1,11 bilióna wonov (827,33 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená rast o 65,5 %. Údaj predstavuje najvyšší prevádzkový zisk za 2. kvartál za posledných 12 rokov. Navyše, nad hodnotu 1 bilión wonov sa prevádzkový zisk dostal druhý štvrťrok po sebe.



Výrazne vzrástli aj tržby, a to takmer o polovicu. Za 2. štvrťrok dosiahli 17,11 bilióna wonov, čo medziročne predstavuje rast o 48,4 %. Aj v tomto prípade ide o rekordný výsledok, keďže sú to najvyššie tržby za 2. kvartál v histórii firmy. Čistý zisk za 2. štvrťrok a podrobnejšie údaje za jednotlivé divízie zverejní LG Electronics koncom júla.



(1 EUR = 1341,67 KRW)