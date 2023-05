Predčasná splátka úveru na bývanie má byť raz za mesiac bez poplatku

Bratislava 18. mája (TASR) - Dlžníci by mali mať možnosť raz za mesiac uskutočniť predčasnú splátku úveru na bývanie bez toho, aby za to ich veriteľ požadoval poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o úveroch na bývanie skupiny poslancov OĽANO a nezaradených, ktorý Národná rada (NR) SR vo štvrtok posunula do druhého čítania.



Kumulatívna výška takýchto predčasných splátok v jednom kalendárnom roku by však nemohla presiahnuť 30 % istiny úveru. Nová právna úprava by sa mala uplatňovať na predčasné splatenie úveru na bývanie alebo jeho časti po 1. septembri 2023.



"Z dôvodu zvyšovania úrokových sadzieb rozhodných pre výšku úrokov v úveroch na bývanie je potrebné prijať legislatívne úpravy, ktoré poskytnú spotrebiteľovi vyššiu mieru flexibility pri splácaní úverov na bývanie," vysvetlil predkladatelia v dôvodovej správe.



Účinnosť novely navrhujú od 1. júla tohto roka.