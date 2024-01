Únia: Predčasné dôchodky a valorizácia spôsobili hydinárom problémy

Bratislava 18. januára (TASR) - Zmena legislatívy o odchode do predčasného dôchodku, ako aj valorizácia dôchodkov spôsobila chovateľom a spracovateľom hydiny veľké problémy. V závere roku 2023 odišlo slovenským hydinárom do predčasného starobného dôchodku viac ako sedem desiatok zamestnancov. Mnohé firmy tak prišli až o 10 až 15 % svojich zamestnancov. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.



"Následne vznikol problém, ako týchto zamestnancov nahradiť. Pri predčasnom dôchodku nie je možný súbeh poberania dôchodku a ďalšej pracovnej činnosti ako je to pri klasickom starobnom dôchodku. A do dôchodku odišlo aj viacero zamestnancov, ktorí nedovŕšili vek 60 rokov a mohli ešte niekoľko rokov pracovať," priblížil.



"Problém nastal aj preto, že na trhu práce je dlhodobo nedostatok pracovných síl, ktoré majú záujem o prácu v poľnohospodárstve a rovnako aj obrovský nedostatok absolventov nami požadovaných učebných odborov," upozornil.



Podčiarkol, že v sektore chovu (0,5 %) a spracovania (2,7 %) hydiny je veľmi nízky podiel zahraničných pracovníkov na celkovom počte zamestnancov.



Chovatelia a spracovatelia hydiny navrhujú zmeniť legislatívu, aby sa umožnil už v roku 2024 súbeh práce a predčasného dôchodku. "Odchod do predčasného dôchodku by mal byť posunutý na pôvodnú hranicu. Systém vzdelávania by sa mal zmeniť tak, aby boli počty študentov v stredoškolskom systéme vzdelávania nastavené podľa potrieb trhu práce a vychovávali väčšie množstvo absolventov poľnohospodárskych a potravinárskych študijných odborov," doplnil.



Zníženie odvodov zamestnávateľom za zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle by sa podľa Molnára malo predĺžiť, aby pomohlo k zníženiu výrobných nákladov pri produkcii potravín a zabezpečilo stabilizáciu cien potravín v druhom polroku 2024.



"Pomôcť by mohla aj zmena limitov na možnosť uplatnenia odvodov zamestnávateľom za zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle pre poľnohospodárske, ako aj prepojené podniky, aby sa tam mohli zapojiť všetky subjekty živočíšnej výroby a potravinárske podniky," dodal riaditeľ ÚHS.