Predložené opatrenia podľa sociálnych partnerov ekonomiku nenaštartujú
Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz upozornil, že do legislatívneho procesu ide zatiaľ iba asi desiatka opatrení.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Opatrenia na podporu ekonomiky, o ktorých v utorok rokovala Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR, ekonomiku nezachránia a sú iba miernym zlepšením podnikateľského prostredia. Aktuálny návrh zákona má nulový prínos pre hospodársky rast, uviedli po rokovaní tripartity odborári a podnikatelia.
„To, čo dnes bolo prijaté v legislatívnom procese, čiže v zákone, nemá žiadny vyčísliteľný pozitívny vplyv na hospodársky rast. Druhá časť balíčka, ktorá je antibyrokratická, je dnes pre nás veľkým sklamaním,“ uviedol prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka.
Najdôležitejšie opatrenia, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu, v návrhu podľa Machunku chýbajú. Za najväčší problém podnikatelia považujú transakčnú daň, otázku progresívneho zdaňovania, dane z pridanej hodnoty a jej nejasných sadzieb. Tieto návrhy nie sú zahrnuté ani v opatreniach, ktoré má vláda prerokovať až v súbehu s prípravou štátneho rozpočtu na rok 2027.
Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz upozornil, že do legislatívneho procesu ide zatiaľ iba asi desiatka opatrení. „Toto sú veci, ktoré slovenskej ekonomike ani nejakému ďalšiemu rastu nepomôžu, sú to skôr nejaké minoritné záležitosti, ktoré sa štát rozhodol opraviť alebo zjednodušiť, ktoré, samozrejme, vítame, ale od tých desať konkrétnych legislatívnych vecí sa nedá očakávať, že by nejakým spôsobom naštartovali ekonomiku,“ zdôraznil.
Podnikateľom sa nepáči, že s prípravou opatrení, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet, chce vláda čakať až na júnové prognózy vývoja ekonomiky. Slovensko podľa nich nemá priestor na ďalšie odkladanie rozhodnutí. „Dnes nemáme čas na nejaký mikromanažment alebo na nejaké mikrobalíčky,“ povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
Podobne sa vyjadrila aj prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Čakanie na prognózy a čakanie na zostavovanie štátneho rozpočtu v septembri je podľa nej strata vzácneho času. „Toho sme už premrhali dosť. Táto debata mala byť pred niekoľkými mesiacmi, ak nie rokmi. A začať hovoriť o prorastových, skutočne prorastových opatreniach v septembri, keď má byť hotový štátny rozpočet alebo návrh štátneho rozpočtu, je nie päť minút po dvanástej ale už minimálne hodina po dvanástej,“ dodala Uhlerová.
Odborári navyše nesúhlasili ani s plánovaným opatreniami v oblasti bezpečnosti práce, ani s tými, ktoré sa viažu na zákon o ochrane a podpore verejného zdravia.
Zamestnávatelia ale mali na utorkové rokovanie aj pozitívne ohlasy. Klub 500 ocenil, že vláda po dlhom období diskusií predstavila balík stabilizačných opatrení pre podnikateľské prostredie. Zároveň varoval, že ak nepríde v najbližších mesiacoch s druhým balíkom opatrení, zameraným na ceny energií, podporu investícií, výskumu a vývoja, kompenzácie nepriamych nákladov oxidu uhličitého či na znižovanie zaťaženia práce, bude pokračovať odlev investícií, útlm výroby a strata pracovných miest. Podľa Machunku sú pozitívom aj dve konkrétne opatrenia, a to zníženie frekvencie zdravotných prehliadok niektorých zamestnancov, ale aj zníženie sadzby dane z elektrickej energie.
