Predložili novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Bratislava 14. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Jedným z hlavných zámerov novely je prepojiť procesy so stavebným zákonom, najmä v oblasti stavieb obnoviteľných zdrojov energie (OZE).



„Očakáva sa pozitívny vplyv návrhu zákona na životné prostredie, najmä na kvalitu ovzdušia, lebo sa nastavujú mechanizmy, ktorých cieľom je ďalej podporiť využívanie OZE, ako aj posilniť rozvoj výroby energie z OZE,“ uviedol rezort životného prostredia v dôvodovej správe k návrhu. Okrem podpory výstavby OZE má zákon prepojiť procesy EIA so zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, upraviť kompetencie a postavenie orgánov štátnej správy pri povoľovacích procesoch, ale aj zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu obnovy.



Jednou z dôležitých zmien má byť, že počas procesu udeľovania povolení bude príslušný orgán považovať vybrané OZE v prípade veternej energie a slnečnej energie za projekty vo verejnom záujme a nie len za súkromné hospodárske iniciatívy. Uľahčiť by sa tým malo schvaľovanie a prípadne sa zníži počet námietok.



Novela zavádza nový pojem zjednotené povoľovanie, pre ktorý sa nastavuje nový proces konania definovaný ako zjednotené konanie. Zjednotené konanie je konanie pre navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorým sa koordinovane zlučujú do jedného konania proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a proces povoľovania navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.



Navrhovaná úprava ustanovuje Slovenskú inšpekciu životného prostredia ako špeciálny stavebný úrad z dôvodu osobitosti povoľovacieho procesu pre zjednotené povoľovanie osobitnej prevádzky, ktorou sú stavby zariadení na výrobu energie z OZE okrem hydroelektrární.