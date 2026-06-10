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Predložiť evidenčné listy dôchodkového poistenia treba do konca júna
Väčšie firmy s počtom zamestnancov viac ako 50 a menej ako 501 majú termín posunutý do 30. septembra a spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami musia ELDP predložiť do konca roka.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Zamestnávatelia počtom zamestnancov do 50 (vrátane) musia predložiť evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) za minulý rok do 30. júna 2026. Urobia tak obvyklým spôsobnom za tých zamestnancov, ktorým právny vzťah k zamestnávateľovi trval k 31. decembru 2025, pripomenula v stredu Sociálna poisťovňa (SP).
„Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje zamestnávateľov, aby si v elektronických službách Sociálnej poisťovne v časti „Prehľad - Evidenčný list dôchod. poistenia“ skontrolovali, či niektorý zo zaslaných ELDP nebol Sociálnou poisťovňou označený ako chybný s požiadavkou na vyhotovenie opravného ELDP. Ten je potrebné bezodkladne vyhotoviť a postúpiť Sociálnej poisťovni,“ dodal hovorca SP Martin Kontúr.
Väčšie firmy s počtom zamestnancov viac ako 50 a menej ako 501 majú termín posunutý do 30. septembra a spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami musia ELDP predložiť do konca roka.
Zodpovedným a včasným doručením evidenčných listov dôchodkového poistenia si podľa Kontúra zamestnávatelia nielen splnia povinnosť voči Sociálnej poisťovni, ale prispejú aj ku kompletizácii údajov poistencov-zamestnancov, rýchlejšiemu spracovaniu žiadostí o dôchodok a tiež presnejším podkladom pre dôchodkové prognózy.
„Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje zamestnávateľov, aby si v elektronických službách Sociálnej poisťovne v časti „Prehľad - Evidenčný list dôchod. poistenia“ skontrolovali, či niektorý zo zaslaných ELDP nebol Sociálnou poisťovňou označený ako chybný s požiadavkou na vyhotovenie opravného ELDP. Ten je potrebné bezodkladne vyhotoviť a postúpiť Sociálnej poisťovni,“ dodal hovorca SP Martin Kontúr.
Väčšie firmy s počtom zamestnancov viac ako 50 a menej ako 501 majú termín posunutý do 30. septembra a spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami musia ELDP predložiť do konca roka.
Zodpovedným a včasným doručením evidenčných listov dôchodkového poistenia si podľa Kontúra zamestnávatelia nielen splnia povinnosť voči Sociálnej poisťovni, ale prispejú aj ku kompletizácii údajov poistencov-zamestnancov, rýchlejšiemu spracovaniu žiadostí o dôchodok a tiež presnejším podkladom pre dôchodkové prognózy.