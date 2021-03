Lobistickým skupinám maloobchodníkov v Nemecku sa lockdown nepozdáva

Berlín 23. marca (TASR) - Rozhodnutie Nemecka predĺžiť obmedzenia, teda lockdown na zastavenie šírenia nového koronavírusu a zatvoriť obchody cez Veľkú noc, by mohlo viesť k bankrotu ďalších podnikov. A môže byť kontraproduktívne, pretože hrozí, že ľudia sa predtým nahrnú do obchodov, varovali v utorok lobistické skupiny maloobchodníkov v Nemecku.



Združenie maloobchodníkov HDE uviedlo, že 54 % obchodov s módnym tovarom čelí hrozbe vyhlásení platobnej neschopnosti po 100 dňoch od opätovného zatvorenia ich prevádzok. "Po roku s koronavírusom je situácia mnohých maloobchodníkov zúfalá. Už nie je nádej na ekonomické prežitie tejto krízy," uviedol prezident HDE Stefan Genth.



Kancelárka Angela Merkelová a premiéri spolkových krajín po rokovaniach, ktoré trvali 11 hodín, do utorkového rána, oznámila, že Nemecko predĺži celoštátny lockdown do 18. apríla. Vyzvala zároveň občanov, aby zostali doma a v čase od 1. do 5. apríla čo najviac obmedzovali kontakty s blízkymi.



Počet nových infikovaných v Nemecku vzrástol v utorok o 7485, pričom 250 ľudí zomrelo. Celkový počet obetí sa tak zvýšil na 74.964. Počet chorých na 100.000 za sedem dní do pondelka (22. 3.) stúpol na 108 zo 107 osôb.



Genth vytkol vláde, že má "klapky na očiach" a zameriava sa len na počet prípadov na 100.000 ľudí, a nie na iné ukazovatele, napríklad na to, že maloobchodníci podnikli veľa krokov, aby znížili riziko nákazy pri nakupovaní. "Riziko infekcie počas nakupovania je nízke," vyhlásil.



Združenie HDE uviedlo tiež, že rozhodnutie o zatvorení supermarketov vo štvrtok (1. 4.) pred Veľkou nocou bude kontraproduktívne a spôsobí, že obchody budú v stredu (31. 3.) a v sobotu (3. 4.) plnšie.



Sprísnenie lockdownu kritizovalo aj združenie obchodníkov a motorovými vozidlami ZDK, ktoré tiež varuje pred vlnou bankrotov. „Ak predajcovia automobilov prakticky ničím neprispievajú k infekciám, ako by malo ich zatvorenie pomôcť pri zastavení vírusu?" spýtal sa prezident ZDK Jürgen Karpinski v rozhovore pre noviny Funke Mediengruppe.