Predĺžia úradné hodiny call centra pre podávanie daňových priznaní

Bratislava 22. marca (TASR) - Finančná správa (FS) reaguje na zvýšený záujem o informácie k podávaniu daňových priznaní. Úradné hodiny jej call centra budú predĺžené a 2. apríla budú zamestnanci k dispozícii až do polnoci. Informoval o tom v piatok Radoslav Kozák z komunikačného oddelenia FS.



Call centrum FS bude v pondelok (25.3.) a v utorok (26.3.) k dispozícii od 16.00 h do 19.00 h. Technická podpora bude pritom v pondelky (25.3. a 1.4.) fungovať až do polnoci.



"FS vyzýva svojich klientov, aby boli trpezliví, nápor je enormný, pracovníci sa snažia vybaviť každého v čo najkratšom čase. Iba na otázky z oblasti technickej podpory pri elektronickom podávaní dokumentov naši zamestnanci vybavili za tri marcové týždne vyše 7100 podaní," uviedla FS.



Daňovníci sa najviac zaujímajú o spôsob uplatnenia si bonusov na deti, ako aj bonusov zo zvýšenej splátky úrokov na bývanie. Veľký záujem je aj o informácie o dani z príjmov fyzických osôb, kde call centrum vybavilo viac ako 6700 otázok. Stúpa tiež záujem o tému príjmov zo zamestnania. Celkovo call centrum FS za prvé tri mesiace tohto roka vybavilo vyše 63.000 daňovníkov.