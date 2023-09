Predĺžili lehotu na predkladanie ponúk na výstavbu obchvatu Prievidze

Prievidza 28. septembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) predĺžila termín na predkladanie ponúk na výber dodávateľa stavby časti obchvatu Prievidze do začiatku novembra. Vyplýva to z jej oznámenia, ktoré zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Pôvodne mohli záujemcovia o zákazku predkladať svoje ponuky do stredy (27. 9.), SSC termín predĺžila do 2. novembra. "Verejný obstarávateľ pripravuje odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie zo strany záujemcov a bude upravovať výkaz výmer," zdôvodnila SSC v oznámení.



Opravený výkaz výmer SSC podľa jej vyjadrenia poskytne všetkým záujemcom tak, aby mali zabezpečený rovnaký prístup k podkladom potrebným pre vypracovanie ponúk. "Verejný obstarávateľ vzhľadom na počet a rozsah doručených otázok zo stany záujemcov primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk tak, aby mali záujemcovia dostatok času na vypracovanie svojej ponuky," skonštatovala SSC.



Verejnú súťaž na dodávateľa prác I. etapy II. stavby obchvatu Prievidze vyhlásili cestári koncom augusta. Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. "Stavba je súčasťou dobudovania I. etapy I. stavby a ich výstavbou vznikne základný komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice, s konečným cieľom vylúčiť z centra miest ťažkú tranzitnú dopravu, čím sa zníži zaťaženie okolitého prostredia splodinami a hlukom," skonštatovali cestári.



Trasa obchvatovej komunikácie podľa nich vedie juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov. Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky z toho jedna mimoúrovňová, ako i štyri protihlukové steny.



Náklady na realizáciu prác spoločnosť odhadla na 28.884.757 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Stavbu budú cestári financovať cez Operačný program Slovensko. Lehota výstavby je v zmysle projektovej dokumentácie 32 mesiacov.



Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.