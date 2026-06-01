Predĺžili lehotu účasti a upravili podmienky v tendri na obnovu mostov
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR v súťaži na výber koncesionára projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na komplexnú obnovu mostov na cestách prvej triedy predĺžilo lehotu na predkladanie žiadostí o účasť z 2. júna do 28. júla. Ako informovalo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), zároveň zmenilo súťažné podklady zákazky.
V súvislosti s vysvetlením informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti MD upravilo aj informácie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente. Vyplýva to z dokumentov pridaných k zákazke na elektronickej platforme Josephine.
Záujemcovia musia preukázať, že v predchádzajúcich piatich rokoch poskytovali súvisle najmenej 12 mesiacov služby komplexnej prevádzky a údržby cestnej dopravnej infraštruktúry vrátane mostov s celkovou dĺžkou minimálne 2000 metrov. V zozname stavebných prác majú tiež preukázať, že v predošlých 15 rokoch sa podieľali na realizácii minimálne jedného PPP projektu cestnej alebo železničnej dopravnej infraštruktúry.
Projekt musí zahŕňať všetky prvky - návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu, minimálne investičné náklady 150 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. V uvedenom období musel byť finančne uzatvorený, dosiahnuť fázu prevádzky a údržby, pričom prebiehala najmenej 12 mesiacov.
Ak podmienky účasti splnia viac ako štyria záujemcovia, MD zostaví ich poradie podľa kritérií technickej spôsobilosti. Celkový počet realizácií výstavby alebo komplexnej obnovy mostov má relatívnu váhu 70 bodov. Na celkový počet realizovaných PPP projektov zahŕňajúcich všetky prvky pripadá 30 bodov. Celý proces od začiatku verejného obstarávania v apríli tohto roka po výber úspešného uchádzača, schválenie a uzavretie koncesnej zmluvy so zabezpečením financovania by mal trvať 21 mesiacov.
ÚVO v máji zamietol všetky námietky jedného záujemcu proti podmienkam v iných dokumentoch na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu. Ako uviedol v rozhodnutí na svojom webe, v postupe kontrolovaného (MD) v súvislosti s podmienkami účasti nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní a námietky navrhovateľa označil v celom rozsahu za neopodstatnené.
Záujemca namietal neprimeranosť požiadavky na referenciu projektu zahŕňajúceho návrh, výstavbu, financovanie a prevádzku už v žiadosti o účasť. Výhrady mal aj k požiadavkám na referenciu minimálne 200 mostov či na účasť minimálne 20 % na hlasovacích právach ako spoločník projektovej spoločnosti. Namietal aj nerozdelenie zákazky na viaceré časti a požiadavku na vlastné imanie záujemcov vo výške 75 miliónov eur. Navrhoval tiež predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o účasť, ak by úrad vyhovel ktorejkoľvek námietke.
Predpokladaná hodnota PPP na obnovu 558 cestných mostov na celom Slovensku je 2,781 miliardy eur. Projekt je plánovaný na 35 rokov, pričom predrealizačná fáza a výstavba majú trvať päť rokov, následná prevádzka a údržba mostov 30 rokov. Návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu mostov zabezpečí budúci koncesionár. Štát mu bude 30 rokov uhrádzať náklady, predpokladaná ročná splátka je 83,4 milióna eur, ale výslednú cenu určí súťaž.
