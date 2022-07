Používanie pôvodnej virtuálnej pokladnice predĺžili do konca augusta

Bratislava 29. júla (TASR) – Podnikatelia môžu využívať pôvodnú aplikáciu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) až do konca augusta. O predĺžení termínu na prechod na novú VRP 2 v piatok informovala Finančná správa (FS) SR.



"Predĺžili sme tak časový priestor na ďalší rozvoj VRP 2. Používateľov aj napriek tomu vyzývame, aby prešli na novú aplikáciu VRP 2 a nečakali do poslednej chvíle, kým bude aplikácia Pokladnica odstavená z prevádzky," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Novú bezplatnú aplikáciu pre evidenciu tržieb VRP 2 sprístupnila FS od 1. júla. Od tohto dátumu zároveň nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom bolo obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Nová aplikácia má teda aj funkciu zaokrúhľovania, ktorou nedisponuje doterajšia aplikácia Pokladnica.



FS v snahe zdokonaliť pre používateľov novú aplikáciu VRP 2 už viackrát pristúpila k jej aktualizácii a vylepšeniam funkcionalít. "Pridali sme napríklad možnosť ručného párovania mobilnej tlačiarne (Android verzia), podporu pre tmavý režim, zmenili spôsob párovania zariadenia biometriou a PIN kódom, upravili pridania položky pri vrátení tovaru a oprave pri nulovej sadzbe DPH. VRP 2 za mesiac fungovania prešla aj ďalšími menšími grafickými úpravami," priblížila Rybanská.



Ďalšie plánované zmeny vo VRP 2 by sa mali dotknúť podpory POS terminálov, ale aj rozšírenia podpory cenovo dostupných mobilných tlačiarní.