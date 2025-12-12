Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predĺžili výluky na tratiach Hlohovec - Alekšince a Fiľakovo - Holiša

Ilustračné foto Foto: TASR

Bližšie informácie o NAD počas výluk na oboch spomínaných tratiach sú zverejnené na webe ZSSK.

Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér infraštruktúry predlžujú výluky na dvoch regionálnych tratiach. Z toho dôvodu bude náhradná autobusová doprava na úseku Hlohovec - Alekšince až do 23. decembra a na úseku Fiľakovo - Výhybňa Holiša v dňoch 14. a 15. decembra 2025. Informovala o tom v piatok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Náhradná autobusová doprava (NAD) medzi Hlohovcom a Alekšincami bude vedená aj od 14. decembra s predpokladom ukončenia výlukových prác 23. decembra a návratu vlakov na celú trať 24. decembra.

Pre výluku na úseku Fiľakovo - Výhybňa Holiša budú náhradné autobusy jazdiť 14. a 15. decembra a vlaky sa na celú trať vrátia 16. decembra.

„ZSSK upozorňuje cestujúcich, že vlaky/autobusy budú zo staníc vedené v časoch podľa cestovného poriadku platného od 14. decembra s predpokladaným meškaním 10 minút,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.

.

