Predlžujú termín podania vyhlásenia potravinárov k štátnej pomoci

Bratislava 20. októbra (TASR) - Subjekty, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, majú posledné dni na doručenie formulárov k poskytnutiu štátnej pomoci. Sociálna poisťovňa (SP) predlžuje termín na doručenie vyhlásenia k poskytnutiu pomoci za august, september a október tohto roka z pôvodného 20. októbra na 23. októbra. V piatok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



SP zároveň rozširuje možnosti doručenia. Vyhlásenia je možné okrem eSlužieb podať aj prostredníctvom papierovej podoby, a to osobne v príslušnej pobočke SP. Formulár je tiež možné odoslať elektronicky prostredníctvom e-schránky.



"Sociálna poisťovňa týmto krokom operatívne reaguje na technické výpadky pri odosielaní dokumentov v eSlužbách," priblížil Kontúr.



Za október 2023 až január 2024 budú potravinári platiť znížené poistné po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac. Formulár na uplatnenie odvodovej úľavy je zverejnený v eSlužbách SP. Zamestnávateľ podáva vyhlásenie za každý príslušný mesiac samostatne, v určených lehotách.



SP poskytuje štátnu pomoc zamestnávateľom-potravinárom vo forme odvodovej úľavy za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 v súlade so zákonom o sociálnom poistení.



Problematika novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej budú zamestnávatelia v potravinárstve platiť za zamestnancov nižšie odvody, podliehala schvaľovaciemu procesu Európskej komisie (EK). Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle bola zverejnená EK v Obchodnom vestníku 21. septembra tohto roka.