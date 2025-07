Predné brzdové svetlo prispieva k zníženiu dopravnej nehodovosti

Na snímke zľava dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity Miloš Poliak a poslanec NR SR Michal Bartek (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie pri príležitosti predstavenia prelomového výskumu a dát týkajúcich sa dobrovoľného legislatívneho zavedenia predného brzdového svetla (PBS) do slovenskej cestnej premávky v piatok 18. júla 2025 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Žilina 18. júla (TASR) - Inštalácia predného brzdového svetla na každé desiate motorové vozidlo na Slovensku by pomohla znížiť celkovú dopravnú nehodovosť o približne 15 percent. Na piatkovom tlačovom brífingu pred budovou Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) to uviedol dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Miloš Poliak.Opieral sa pritom o výsledky ročného testovania predného brzdového svetla na viac ako 3000 vozidlách v Žilinskom a Trenčianskom kraji.poznamenal Poliak.Doplnil, že v minulom roku celkové náklady pre spoločnosť zo všetkých dopravných nehôd predstavovali 1,1 miliardy eur.dodal Poliak.Predné brzdové svetlo by mohlo byť súčasťou dobrovoľného vybavenia osobných a nákladných áut na Slovensku. Navrhuje to v novele zákona o cestnej premávke poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Bartek (Hlas-SD), ktorý ju predložil do parlamentu.uviedol Bartek.Jeho návrhom by sa mala NR SR zaoberať na septembrovej schôdzi a Bartek verí, že nájde podporu naprieč celým poslaneckým spektrom.podotkol Bartek.Výskum vplyvu predného brzdového svetla na bezpečnosť cestnej premávky sa uskutočnil od 22. septembra 2022 do 31. októbra 2023. Svetlo bolo inštalované na 3072 vozidiel, ktoré jazdili v premávke najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Vodiči s predným brzdovým svetlom najazdili celkovo 38,24 milióna kilometrov a v priemere každý vodič najazdil približne 14.000 kilometrov.