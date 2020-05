Dodávky vakcíny firmy Sanofi proti COVID-19 do USA vyvolali polemiku

Paríž 14. mája (TASR) - Francúzska vláda považuje za "neprijateľné", ak by farmaceutická skupina Sanofi dodala vakcínu proti infekčnej chorobe COVID-19 prednostne Spojeným štátom. Uviedla to vo štvrtok štátna tajomníčka francúzskeho ministerstva hospodárstva Agnes Pannierová-Runacherová.



Reagovala tým na vyjadrenie riaditeľa firmy Sanofi Paula Hudsona v stredajšom rozhovore pre agentúru Bloomberg, v ktorom uviedol, že ak sa Sanofi podarí vyvinúť vakcínu proti ochoreniu vyvolávanému koronavírusom SARS CoV-2, Spojené štáty budú mať právo na "najväčšie predobjednávky".



Hudson tento zámer vysvetlil tým, že Spojené štáty "zdieľajú riziko" výskumu. USA podľa neho dostanú vakcínu ako prvé, pretože "investovali do snahy chrániť svojich občanov". Dodal, že USA sa k vakcíne dostanú o niekoľko dní alebo týždňov skôr ako zvyšok sveta.



Pannierová-Runacherová však vo štvrtok vo vysielaní rozhlasovej stanice Sud Radio vyhlásila, že "pre nás by bolo neprijateľné, ak by táto alebo iná krajina mala privilegovaný prístup (k vakcíne)" so zdôvodnením, že finančne podporila výskum a jej vývoj.



Skupina Sanofi už medzičasom v stredu oznámila, že o dodávkach prípadnej vakcíny vedie "veľmi konštruktívnu diskusiu" aj s inštitúciami EÚ a okrem iných i s vládami Francúzska a Nemecka.



Podľa denníka Le Figaro Sanofi má v súčasnosti rozpracované dva programy na vývoj vakcíny proti COVID-19. Jeden z nich realizuje v partnerstve s britskou firmou GlaxoSmithKline, ktorá dostáva finančnú podporu od amerického úradu BARDA, spadajúceho pod ministerstvo zdravotníctva USA.



"Naša spolupráca so spoločnosťou BARDA v Spojených štátoch umožní výrobu začať čo najskôr, zatiaľ čo budeme pokračovať vo vývoji a registrácii vakcíny," uvádza sa vo vyhlásení Sanofi.



"Zároveň nás povzbudzuje mobilizácia Európskej komisie skúmajúcej v posledných týždňoch podobné opatrenia, ktoré by mohli urýchliť vývoj očkovacích látok a ich sprístupnenie európskemu obyvateľstvu," píše sa vo vyhlásení Sanofi.