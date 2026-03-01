< sekcia Ekonomika
Predpis miestnych daní v Detve vlani stanovili na vyše milióna eur
Mesto však eviduje aj staršie nedoplatky v celkovej výške okolo 300.000 eur.
Autor TASR
Detva 1. marca (TASR) - Predpis miestnych daní a poplatkov na rok 2025 stanovili v Detve na približne 1.063.000 eur, z čoho obyvatelia uhradili 985.800 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Mesto však eviduje aj staršie nedoplatky v celkovej výške okolo 300.000 eur. V roku 2024 sa z nich podarilo vybrať približne 82.000 eur, a to aj vďaka novým nástrojom. „Od roku 2024 máme k dispozícii program elektronickej komunikácie s bankami, ktorý umožňuje zablokovanie osobného účtu dlžníka. Využívame tiež exekúciu formou zadržania vodičského oprávnenia, čo sa v praxi ukázalo ako účinné,“ objasnil vedúci ekonomického oddelenia detvianskeho mestského úradu Mojmír Chalupský. Doplnil, že miestne dane tvoria najmä daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sú to aj daň z ubytovania, daň za užívanie verejného priestranstva či dane za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty.
Na referáte miestnych daní a poplatku za komunálny odpad spracovali vlani približne 1650 nových daňových priznaní, hlásení a oznámení. Vydali aj viac ako 14.400 rozhodnutí, ktorými občanom vyrubili miestne dane a poplatok za komunálny odpad. „Veľký dôraz kládli aj na hospodárnosť. Rozhodnutia občanom doručovali osobne, vďaka čomu sa mestu podarilo ušetriť na poštovnom minimálne 25.000 eur,“ podotkol hovorca.
Ako ďalej uviedol, pracovníčky referátu zaslali v minulom roku 1430 výziev na úhradu nedoplatkov, z toho 199 predexekučných. Začatých bolo 111 exekučných konaní, z ktorých bolo zatiaľ uhradených približne 14.000 eur. „Súčasťou práce boli aj kontroly vlastníctva nehnuteľností. Na ich základe bolo vyzvaných 76 vlastníkov a v roku 2025 bolo 72 daňových konaní úspešne ukončených,“ reagoval.
Okrem daní a poplatkov sa ekonomické oddelenie venovalo aj riešeniu poistných udalostí a vymáhaniu nedoplatkov na nájomnom nebytových priestorov.
