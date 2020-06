Predseda českého Senátu napriek varovaniam Číny odcestuje do Taiwanu

Praha 9. júna (TASR) - Predseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil (ODS) aj napriek varovaniu Číny odcestuje na návštevu Taiwanu. Podľa spravodajského servera Novinky.cz to oznámil v utorok na tlačovej konferencii.



Jeho cesta by sa mala začať 30. augusta a trvať od 5. septembra. Vystrčila by mala sprevádzať aj podnikateľská delegácia.



Portál DenikN.cz pripomenul, že misiu v sprievode podnikateľov chystal už Vystrčilov predchodca Jaroslav Kubera (ODS), ktorý v januári tohto roku náhle zomrel.



Vystrčil na tlačovej konferencii vysvetlil, že pre cestu na Taiwan má dva dôvody. Podľa neho "je to správne z hľadiska hospodárskeho a ekonomického i z hľadiska toho, ako sa majú k sebe správať demokratické krajiny".



Druhý dôvod je podľa Vystrčila "vnútroštátny". Do Českej republiky sa podľa neho "vracia hodnotový stret, ktorý sme v roku 1989 statočne vybojovali". Na jednej strane podľa neho stojí suverenita, vláda práva a demokracie, na druhej strane je "počítanie grošov".



"Buď budeme počítať groše, alebo dodržiavať princípy," uviedol Vystrčil, ktorý je podľa servera DenikN.cz presvedčený, že jeho návšteva môže byť pre Česko ekonomicky výhodná.



Dodal, že "proaktívne" ho od cesty neodrádzal ani premiér Andrej Babiš, ani prezident Miloš Zeman.



Vystrčil súčasne na stretnutí s novinármi kritizoval závislosť ČR na Číne, čo sa ukázalo počas epidémie koronavírusu pri dodávkach ochranných pomôcok.



"Som svedkom bezmoci mocných. Premiér a minister vnútra boli závislí od toho, čo urobí jedna veľká krajina, teda či nám poskytne alebo neposkytne ochranné pomôcky," uviedol Vystrčil.



Podľa jeho názoru Česká republika nie je ochotná sa z tohto vzťahu s Čínou vyviazať. "Sme závislým štátom, jediné, čo sa od nás očakáva, je, že budeme slúžiť," kritizoval Vystrčil.



Čína považuje Taiwan za provinciu, ktorá sa jej odmieta podriadiť. Peking opakovane vyjadril nevôľu v súvislosti s kontaktmi českých predstaviteľov s taiwanskými.



Peking presadzuje politiku jednej Číny a dlhodobo sa snaží o opätovné pripojenie ostrova Taiwan k pevninskej Číne. Česká republika, rovnako ako celá EÚ či USA, politiku jednej Číny uznáva.



Medzi najhlasnejších odporcov taiwanskej misie predsedu Senátu patrí v Česku prezident Miloš Zeman, dodali Novinky.cz.