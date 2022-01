Predseda Credit Suisse odstúpil z funkcie pre porušenie karantény

Zürich 17. januára (TASR) - Predseda predstavenstva švajčiarskej banky Credit Suisse Antonio Horta-Osorio rezignoval na svoj post v reakcii na interné vyšetrovanie, ktoré odhalilo, že porušil karanténu počas pandémie ochorenia COVID-19. Jeho funkciu prevzal člen predstavenstva Axel Lehmann.



Rezignácia Horta-Osoria prichádza necelý rok po nástupe do funkcie. Jeho úlohou malo byť zlepšenie "firemnej kultúry" po sérii problémov vrátane zlých investícií do skrachovanej americkej spoločnosti Archegos či zbankrotovanej britskej firmo Greensill.



"Ľutujem, že viaceré moje osobné činy viedli k ťažkostiam banky a ohrozili moju schopnosť zastupovať banku interne aj externe," uviedol Horta-Osorio vo vyhlásení, ktoré banka vydala v pondelok v skorých ranných hodinách. "Preto verím, že moje odstúpenie je v záujme banky a jej zainteresovaných strán v tomto kľúčovom čase."



Švajčiarske médiá v pondelok informovali, že Horta-Osorio, bývalý generálny riaditeľ Lloyds Banking Group v Británii, porušil karanténu až dvakrát pri ceste do Británie, a to v decembri, a tiež v lete, keď si urobil výlet na tenisový turnaj vo Wimbledone.



Credit Suisse oznámila, že nový predseda predstavenstva Lehmann a výkonná rada budú pokračovať v implementácii stratégie Credit Suisse.