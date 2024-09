Predseda obchodného výboru Európskeho parlamentu verí v dohodu s Čínou

Brusel 19. septembra (TASR) - Predseda výboru pre obchod Európskeho parlamentu vyjadril nádej, že napätie v spore o čínske elektromobily sa čoskoro zmierni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Dúfam, že návšteva prispeje k zmierneniu situácie," uviedol Bernd Lange s odkazom na čínskeho ministra obchodu Wang Wen-tchaa, ktorý má vo štvrtok na programe rokovania s podpredsedom Európskej komisie (EK) a eurokomisárom pre obchod Valdisom Dombrovskisom. Na rozdiel od USA sa EÚ nesnaží vylúčiť zo svojho trhu čínske elektromobily ako také, ale má záujem nájsť spolu s Čínou riešenie, povedal Lange.



EK má v krátkom čase rozhodnúť, či navrhne konečné antisubvenčné clá až do výšky 35,5 % na elektrické autá vyrobené v Číne, a to nad rámec štandardného 10 % cla uplatňovaného v EÚ na dovoz automobilov. Clá by potom boli predmetom hlasovania 27 členských štátov európskeho spoločenstva. Platiť budú, ak ich neodmietne kvalifikovaná väčšina 15 krajín, ktoré predstavujú 65 % obyvateľstva Únie.



Čínsky minister obchodu Wen-tchao, ktorý už v rámci svojej európskej cesty absolvoval rokovania s predstaviteľmi viacerých členských štátov, vyjadril presvedčenie, že v dialógu s Komisiou sa podarí nájsť obojstranne výhodné riešenie.