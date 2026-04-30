Predseda poľnohospodárov Gajdoš sa k 1. máju vzdáva funkcie
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš sa k 1. máju 2026 vzdáva funkcie predsedu komory z osobných dôvodov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Gajdoš na tejto pozícii pôsobil od 30. mája 2024, kedy ho za predsedu SPPK zvolili delegáti valného zhromaždenia SPPK. Na Gajdošovo skončenie vo funkcii upozornil portál polnoinfo.sk.
