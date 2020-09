Predseda Správy štátnych hmotných rezerv odmietol obvinenia Šubovej

Bratislava 24. septembra (TASR) – Predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Ján Rudolf ostro odmietol obvinenia bývalej podpredsedníčky tohto úradu Zuzany Šubovej. Tá vo štvrtok tvrdila, že jej Rudolf znemožnil prístup k informáciám o činnosti SŠHR a kryje spolupracovníkov bývalého šéfa SŠHR Kajetána Kičuru.



"Akékoľvek netransparentnosti na úrade kategoricky odmietam," povedal Rudolf, podľa ktorého je takáto komunikácia cez médiá nešťastná. Podľa šéfa SŠHR nie je možné prísť do úradu a myslieť si, že všetci sú Kičurovi ľudia. "So všetkými ľuďmi, ktorí mali dočinenia s pánom Kičurom, sme sa vysporiadali,“ povedal Rudolf. Obhajoval aj riaditeľku kancelárie predsedu SŠHR, ktorá tento post zastávala aj za bývalého vedenia, no zdôraznil, že ju nepovýšil, ale iba poveril vedením odboru.



Pravda podľa Rudolfa nie je ani to, že Šubová nemala prístup k informáciám. "Všetky zmluvy, ktoré pani bývalá podpredsedníčka chcela, tak ich aj dostala," zdôraznil Rudolf. Šéf SŠHR odmietol aj tvrdenie o možnom netransparentnom nákupe diagnostických odberových setov na COVID-19. Do súťaže sa prihlásili štyri firmy, no len jedna splnila podmienky. Rudolf zdôraznil, že do nákupného systému sa môžu prihlásiť všetky firmy a zadanie a definíciu na nákup tejto položky dostala SŠHR od ministerstva zdravotníctva.



Šubová odišla z funkcie po štyroch mesiacoch pôsobenia. Na SŠHR mala na starosť audity zmlúv, no predseda úradu Ján Rudolf jej údajne znemožnil dostať sa k dôležitým informáciám. Kritizovala aj personálnu politiku súčasného predsedu úradu. Podľa bývalej podpredsedníčky Rudolf nielenže neurobil personály audit, ale naopak kryje a povyšuje spolupracovníkov bývalého šéfa SŠHR.



Rudolfa sa vo štvrtok zastal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Ten si podľa vyjadrenia rezortu overoval každý podnet Šubovej, avšak žiadnu netransparentnosť nenašiel. "Richarda Sulíka mrzí, keď sa osobné spory, ktorým sa nikto nevyhne, vynášajú na verejnosť. Ján Rudolf priniesol do Správy štátnych hmotných rezerv SR transparentnosť, ktorú táto inštitúcia zúfalo potrebovala. Pani Šubovej prajeme veľa úspechov," uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.