Predseda štatistického úradu bude mať príjem takmer 5000 eur mesačne

Bratislava 21. septembra (TASR) - Predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR bude mať s účinnosťou od 1. septembra príjem takmer 5000 eur mesačne, z toho funkčný plat 3270 eur a paušálnu náhradu v sume 1672 eur. Vyplýva to z návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi ŠÚ SR Petrovi Peťkovi, ktorý v stredu schválila vláda.



Peťka do funkcie predsedu Štatistického úradu SR na návrh vlády 18. augusta vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Peťko na poste nahradil Alexandra Balleka, ktorého do funkcie vymenoval prezident Andrej Kiska v roku 2016. Funkčné obdobie predsedu ŠÚ SR je päť rokov.