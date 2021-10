Bratislava 26. októbra (TASR) - Predsedníctvo v dunajskej stratégii po Slovensku prevezme Ukrajina. Prioritami Slovenska počas ročného predsedníctva boli zlepšenie spolupráce, klimatické výzvy, ochrana biodiverzity, digitalizácia a inovácie. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Podľa šéfky rezortu Veroniky Remišovej (Za ľudí) dostala stratégia počas slovenského predsedníctva druhý dych.



Dunajská stratégia je pomenovaním pre európske štáty, ktoré spája rieka Dunaj a ktoré chcú užšie spolupracovať pri digitalizácii či v oblasti ochrany životného prostredia. "Dunajská stratégia spája krajiny, ktoré čelia rovnakým výzvam a hľadajú spoločné riešenia, ako ich zvládnuť. My na Slovensku si veľmi dobre uvedomujeme, aké potrebné a prínosné je pre krajiny, ktoré nie sú členskými štátmi, úzke partnerstvo s Európskou úniou," poznamenala Remišová s tým, že v tomto smere cíti Slovensko historickú zodpovednosť pomáhať nečlenským krajinám, susedom a partnerom a zapájať sa aktívne do európskej spolupráce.



Remišová odovzdala symbolické kapitánske kormidlo dunajskej stratégie zástupcovi ministra pre rozvoj spoločenstiev a územia Ukrajiny Igorovi Korkhovyimu.



Remišová zdôraznila, že prioritami slovenského predsedníctva boli zlepšenie spolupráce, zmena klímy, ochrana biodiverzity, digitalizácia a inovácie. Podľa jej slov sa podarilo splniť niekoľko cieľov. "V prvom rade je to začlenenie priorít dunajskej stratégie do financovania z eurofondov v rámci operačných programov krajín dunajského regiónu," ilustrovala Remišová.



Jedným z výsledkov slovenského predsedníctva je podľa MIRRI dokument s názvom "From Words to Action!" (Od slov k činom, pozn. TASR). Ten obsahuje návrh nástrojov, ako dosiahnuť zapracovanie cieľov dunajskej stratégie v praxi.



Stratégia združuje 14 krajín. V rámci Európskej únie sú to Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovenska. Z krajín mimo Únie sú to Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko a Ukrajina.