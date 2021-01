Predsedom predstavenstva spoločnosti Arca Investments zostáva R. Velič

Bratislava 18. januára (TASR) - Rastislav Velič zostáva aj po pondelkovom zasadnutí riadneho valného zhromaždenia predsedom predstavenstva spoločnosti Arca Investments. Nedošlo k žiadnemu rozšíreniu jeho právomocí, pretože ako člen a od marca roku 2018 taktiež ako predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Uviedla to PR manažérka Arca Capital Terézia Barčíková.



Akcionári spoločnosti Arca Investments schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 spoločne s hospodárskym výsledkom spoločnosti, prijali zmenu stanov, ktorou zosúladili počet členov predstavenstva s faktickým stavom, a zvolili dozornú radu spoločnosti Arca Investments v mierne novom zložení. Súčasne akcionári neprijali návrhy minoritného akcionára Petra Krištofoviča na voľbu nových členov predstavenstva spoločnosti. Mali sa nimi stať Peter Krištofovič a bývalý spolumajiteľ Arcy, podnikateľ Pavol Krúpa.



Krištofovič v pondelok uviedol, že valné zhromaždenie Arca Investments nie je v súlade so zákonom. Akcionárovi, ktorý drží 30 % akcií spoločnosti, vadí spôsob zvolania valného zhromaždenia, keď dostal podklady nie 30, ale iba päť dní pred jeho konaním a údajne neboli úplné. Jeho vyjadrenia Arca vníma ako tendenčné. "Riadna individuálna účtovná závierka spoločne s pozvánkou boli tomuto akcionárovi odoslané už v novembri, návrh stanov, ako aj návrh zoznamu osôb, ktoré boli navrhnuté za členov dozornej rady Arca Investments na základe požiadavky P. Krištofoviča, boli odoslané na prelome novembra a decembra 2020," uviedla Barčíková.



Spoločnosť Arca Investments podala koncom decembra na Mestskom súde v Prahe návrh na insolvenčné konanie a zároveň požiadala súd o povolenie riešiť svoju situáciu reštrukturalizáciou. Skupina Arca Capital sa do problémov dostala pre pandémiu ochorenia COVID-19 a s ňou spojené reštrikcie. Reorganizáciu podľa Arcy podporuje aj investičná spoločnosť Blantyre Capital, ktorá sa v októbri s Arcou dohodla na podmienkach dlhodobého financovania.