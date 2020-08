Predsedom predstavenstva ZSE bude od septembra Markus Kaune

Bratislava 31. augusta (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a zároveň generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE) bude od 1. septembra Markus Kaune. Vo funkcii nahradil Jochena Kleya, ktorý v ZSE pôsobil od roku 2012. Zmenu schválilo valné zhromaždenie spoločnosti na svojom pondelkovom zasadnutí. K 1. septembru sa Kaune stal zároveň predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Východoslovenská energetika Holding.



Ako ďalej informovala hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová, Markus Kaune je absolventom právnickej fakulty na univerzite Ruhruniversität v nemeckom meste Bochum a Rijksuniversiteit v holandskom meste Leiden, v rámci skupiny E.ON pracuje od roku 2001. Do roku 2005 pôsobil ako právnik v spoločnosti E.ON Energie AG Mníchov na divízii právnych služieb, akvizícií a fúzií (M&A).



Obdobie medzi rokmi 2005 a 2008 strávil Kaune v spoločnosti E.ON Bulharsko EAD, od roku 2008 do roku 2011 opäť pracoval v Nemecku ako viceprezident pre rozvoj portfólia a strednú a východnú Európu v spoločnosti E.ON Energie AG v Mníchove.



V roku 2011 sa stal viceprezidentom pre energetické siete v spoločnosti E.ON SE v Düsseldorfe a Essene a v roku 2017 nastúpil do funkcie výkonného viceprezidenta pre energetické siete v spoločnosti E.ON SE v Essene. Okrem výkonných funkcií Kaune pôsobil aj ako člen dozorných rád v spoločnostiach E.ON Bulharsko EAD, E.ON Bulharsko distribúcia AD, E.ON Bulharsko predaj AD, ako aj dozornej rady spoločnosti ZSE (v rokoch 2016 až 2020).