Predsedom Rady OZ KOVO sa stal Stanislav Ľupták

Bratislava 2. júna (TASR) – Predsedom Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO sa na najbližšie štyri roky stal Stanislav Ľupták. Je to dlhoročný odborový predák zo strojárskej spoločnosti PPS Group Detva a predseda Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne. Vo funkcii vystriedal Emila Machynu, ktorý bol predsedom 26 rokov. Post podpredsedníčky opätovne obhájila Monika Benedeková. Delegáti ich zvolili počas zjazdu OZ KOVO, ktorý sa koná v týchto dňoch v Senci.



Doterajší predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna už nekandidoval, keďže sa rozhodol odísť do dôchodku. Machyna v OZ KOVO pôsobil 30 rokov. Nové vedenie zväzu zvolili delegáti z celého Slovenska v prvý deň zjazdu s plnou podporou všetkých prítomných 145 delegátov.



Zároveň boli počas prvého dňa zjazdu naznačené aj priority OZ KOVO do najbližších štyroch rokov, a to nábor členskej základne s akcentom na oslovenie mladých ľudí, posilnenie kolektívneho vyjednávania na podnikovej i sektorovej úrovni, dohodovanie lepších miezd i sociálno-ekonomických podmienok pre zamestnancov, ktorých OZ KOVO zastupuje, a snaha o zlepšenie pracovno-právnej legislatívy a sociálneho dialógu na všetkých úrovniach.



Zjazd OZ KOVO sa koná v dňoch 2. a 3. júna v Senci. Zväz si v tomto roku pripomína 29 rokov novodobého samostatného pôsobenia, aktuálne zastrešuje približne 170.000 zamestnancov v sektoroch hutníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, elektrotechnický a sklársky priemysel, verejná cestná doprava či bytové hospodárstvo.