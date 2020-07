Predsedom regulačného úradu sa mal stať I. Marták, vláda to odložila

Bratislava 8. júla (TASR) – Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) v stredu odložil materiál z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR o nominácii Ivana Martáka na stoličku predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Ako pre TASR uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy a výstavby, ministri sa dohodli na odložení materiálu o týždeň, pretože šéf rezortu Andrej Doležal (nominant Sme rodina) chce proces výberu kandidáta prerokovať s predsedom parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Petrom Kremským, aby vyvrátil všetky jeho pochybnosti.



Kremský po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu regulačného úradu mal pochybnosti o transparentnosti výberového konania na pôde rezortu dopravy a výstavby. Doležalovi minulý týždeň odporučil výberové konanie zopakovať tak, aby bol transparentný, otvorený a nesporný. Ten sa však ohradil, že o netransparentnosti nemožno hovoriť, keďže všetky podmienky boli dlhodobo smerom ku kandidátom aj k verejnosti komunikované.



„Neviem, o čom sú pochybnosti, lebo parametre výberového konania boli transparentne zverejnené týždne vopred na webovej stránke ministerstva dopravy. Všetci účastníci vopred vedeli, aké sú podmienky, že ide o dvojkolovú súťaž, a že tam bude písomný test i ústne vypočutie,“ uviedol minulý týždeň šéf rezortu dopravy. Fakt, že jeden z účastníkov odmietol prísť na písomnú časť výberového konania, lebo to je „pod jeho úroveň“, a tiež to, že druhý účastník nedosiahol v písomnom teste dostatočný počet bodov, Doležal rozhodne nepovažuje za netransparentnosť výberového konania.



V stredu chcel Doležal nominovať na post predsedu regulačného úradu bývalého manažéra viacerých telekomunikačných operátorov a súčasného vedúceho oddelenia stratégie regulačného úradu Ivana Martáka. Výber kandidáta na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyhlásilo MDV 6. mája a nominant na post šéfa úradu vzišiel z výberového konania, na ktorom sa zúčastnili štyria uchádzači. Marták vyštudoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a odvtedy až do roku 2019 pracoval v telekomunikačných firmách. Na regulačnom úrade pôsobí od tohto roka.