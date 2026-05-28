< sekcia Ekonomika
Predsedom SPPK je Jozef Šumichrast
Podľa Šumichrasta potrebuje slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo stabilitu, odborný dialóg so štátom a jasné riešenia pre obdobie rastúcich ekonomických, klimatických a spoločenských tlakov.
Autor TASR
Nitra 28. mája (TASR) - Predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) je Jozef Šumichrast. Vo štvrtok v Nitre o tom rozhodli delegáti 39. valného zhromaždenia SPPK. Šumichrast získal poverenie viesť najväčšiu agropotravinársku samosprávu na Slovensku až do najbližšieho valného zhromaždenia, informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Podľa slov Šumichrasta potrebuje slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo stabilitu, odborný dialóg so štátom a jasné riešenia pre obdobie rastúcich ekonomických, klimatických a spoločenských tlakov. Komora chce byť aj naďalej silným partnerom pri obhajobe domácich výrobcov potravín, pestovateľov, chovateľov a potravinárov a zároveň aktívne vstupovať do rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú budúcnosť slovenského vidieka a výrobu slovenských potravín.
Za priority nasledujúceho obdobia označil zvolený predseda riešenie mliečnej krízy, boj so suchom, prípravu budúcoročného štátneho rozpočtu a aktívne zapojenie agropotravinárstva do kľúčových strategických dokumentov Slovenska do roku 2040 vrátane Národného a regionálneho partnerského plánu. Komora chce zároveň presadzovať také nastavenie nových pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky a investičných výziev, ktoré zabezpečia modernizáciu výroby, vyššiu konkurencieschopnosť sektora a dlhodobú stabilitu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.
Investície do poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, závlah a technologického rozvoja označil Šumichrast za nevyhnutný predpoklad ďalšieho impulzu celého sektora. Dôležitou témou ostáva aj generačná obmena v sektore a udržanie života na vidieku. Slovenské poľnohospodárstvo podľa SPPK potrebuje dlhodobú víziu, ktorá bude založená na produkcii kvalitných domácich potravín, ochrane pôdy, vody a krajiny a zároveň na ekonomickej udržateľnosti podnikov.
Delegáti valného zhromaždenia sa zároveň zhodli, že slovenský agropotravinársky sektor potrebuje predvídateľné prostredie, silnejšie postavenie domácich producentov, menej byrokracie a dlhodobé systémové opatrenia, ktoré zvýšia odolnosť sektora voči ekonomickým aj klimatickým výzvam.
Podľa slov Šumichrasta potrebuje slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo stabilitu, odborný dialóg so štátom a jasné riešenia pre obdobie rastúcich ekonomických, klimatických a spoločenských tlakov. Komora chce byť aj naďalej silným partnerom pri obhajobe domácich výrobcov potravín, pestovateľov, chovateľov a potravinárov a zároveň aktívne vstupovať do rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú budúcnosť slovenského vidieka a výrobu slovenských potravín.
Za priority nasledujúceho obdobia označil zvolený predseda riešenie mliečnej krízy, boj so suchom, prípravu budúcoročného štátneho rozpočtu a aktívne zapojenie agropotravinárstva do kľúčových strategických dokumentov Slovenska do roku 2040 vrátane Národného a regionálneho partnerského plánu. Komora chce zároveň presadzovať také nastavenie nových pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky a investičných výziev, ktoré zabezpečia modernizáciu výroby, vyššiu konkurencieschopnosť sektora a dlhodobú stabilitu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.
Investície do poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, závlah a technologického rozvoja označil Šumichrast za nevyhnutný predpoklad ďalšieho impulzu celého sektora. Dôležitou témou ostáva aj generačná obmena v sektore a udržanie života na vidieku. Slovenské poľnohospodárstvo podľa SPPK potrebuje dlhodobú víziu, ktorá bude založená na produkcii kvalitných domácich potravín, ochrane pôdy, vody a krajiny a zároveň na ekonomickej udržateľnosti podnikov.
Delegáti valného zhromaždenia sa zároveň zhodli, že slovenský agropotravinársky sektor potrebuje predvídateľné prostredie, silnejšie postavenie domácich producentov, menej byrokracie a dlhodobé systémové opatrenia, ktoré zvýšia odolnosť sektora voči ekonomickým aj klimatickým výzvam.