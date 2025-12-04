< sekcia Ekonomika
Predsedom Správnej rady Klubu akcionárov VVS sa stal Stanislav Hreha
Autor TASR
Košice 3. decembra (TASR) - Viacero zmien vo vedení Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) odsúhlasilo v stredu (3. 12.) valné zhromaždenie. Novým predsedom Správnej rady Klubu akcionárov VVS sa stal Stanislav Hreha. Novými členmi správnej rady sa stávajú Ľubomír Čigáš, ktorý bude vo funkcii podpredsedu, a Matej Smorada. TASR o tom informovala riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.
O uvoľnenie z funkcií členov správnej rady Klubu akcionárov VVS zároveň požiadal jeho predseda Peter Littmann a podpredseda Daniel Kratky, ktorý sa bude v rámci spoločnosti VVS venovať výlučne úlohám vyplývajúcim z jeho mandátu podpredsedu predstavenstva. „Valné zhromaždenie udelilo P. Littmannovi aj D. Kratkemu tituly čestných predsedov klubu, keďže stáli pri jeho zrode a zaslúžili sa o získanie pozície jednej z kľúčových entít pri rozvoji VVS,“ informovala Hančaková.
Klub akcionárov VVS združuje 72 percent akcionárov VVS a zastupuje záujmy týchto miest a obcí pri rozhodovaní o kľúčových aktivitách a rozvoji VVS.
