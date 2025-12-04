Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025Meniny má Barbora a Barbara
< sekcia Ekonomika

Predsedom Správnej rady Klubu akcionárov VVS sa stal Stanislav Hreha

.
Na snímke budova VVS, a. s. Foto: TASR - František Iván

Hreha doteraz pôsobil v klube ako člen správnej rady, Čigáš je riaditeľom vnútornej správy VVS, Smorada v rámci Klubu akcionárov VVS pôsobí ako riaditeľ akvizičného oddelenia.

Autor TASR
Košice 3. decembra (TASR) - Viacero zmien vo vedení Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) odsúhlasilo v stredu (3. 12.) valné zhromaždenie. Novým predsedom Správnej rady Klubu akcionárov VVS sa stal Stanislav Hreha. Novými členmi správnej rady sa stávajú Ľubomír Čigáš, ktorý bude vo funkcii podpredsedu, a Matej Smorada. TASR o tom informovala riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.

Hreha doteraz pôsobil v klube ako člen správnej rady, Čigáš je riaditeľom vnútornej správy VVS, Smorada v rámci Klubu akcionárov VVS pôsobí ako riaditeľ akvizičného oddelenia.

O uvoľnenie z funkcií členov správnej rady Klubu akcionárov VVS zároveň požiadal jeho predseda Peter Littmann a podpredseda Daniel Kratky, ktorý sa bude v rámci spoločnosti VVS venovať výlučne úlohám vyplývajúcim z jeho mandátu podpredsedu predstavenstva. „Valné zhromaždenie udelilo P. Littmannovi aj D. Kratkemu tituly čestných predsedov klubu, keďže stáli pri jeho zrode a zaslúžili sa o získanie pozície jednej z kľúčových entít pri rozvoji VVS,“ informovala Hančaková.

Klub akcionárov VVS združuje 72 percent akcionárov VVS a zastupuje záujmy týchto miest a obcí pri rozhodovaní o kľúčových aktivitách a rozvoji VVS.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne