< sekcia Ekonomika
Predstaničné námestie v Lučenci čaká obnova za 1,5 milióna eur
Nové záchytné parkovisko s kapacitou 38 miest vznikne na pôvodne nevyužívanej zelenej ploche vedľa železničnej stanice.
Autor TASR
Lučenec 24. októbra (TASR) - Mesto Lučenec získalo z európskych zdrojov vyše 1,4 milióna eur na 2. etapu rekonštrukcie Predstaničného námestia. Projekt bude nadväzovať na práce z roku 2023 a prinesie vybudovanie nového záchytného parkoviska či rozsiahlu rekonštrukciu ulice pri autobusovej a železničnej stanici. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Obnova Predstaničného námestia má podľa mesta priniesť zvýšenie kvality a atraktivity verejnej dopravy, zlepšenie dopravnej infraštruktúry či rozšírenie parkovacích kapacít. Projekt s predpokladaným rozpočtom vo výške 1,5 milióna eur má tiež v lokalite zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.
„Priestor v okolí železničnej a autobusovej stanice je dôležitým dopravným uzlom, denne tadiaľ prechádzajú obyvatelia aj návštevníci mesta za prácou, vzdelaním či zdravotnou starostlivosťou. V druhej etape nadväzujeme na už zrealizované práce a pokračujeme v modernizácii prestupného uzla, vybudujeme nové parkovisko a zrekonštruujeme Ulicu kpt. Nálepku, ktorá je dopravne veľmi zaťažená,“ priblížila primátorka Lučenca Alexandra Pivková.
Nové záchytné parkovisko s kapacitou 38 miest vznikne na pôvodne nevyužívanej zelenej ploche vedľa železničnej stanice. Súčasťou projektu bude aj rozsiahla rekonštrukcia komunikácií a chodníkov na Ulici kpt. Nálepku, a to v úseku od železničnej a autobusovej stanice po križovatku s Mierovou ulicou, pričom v úseku, kde je cesta zúžená, dôjde aj k jej rozšíreniu.
Súčasťou II. etapy obnovy Predstaničného námestia bude i modernizácia dažďovej kanalizácie, sadové úpravy a nová výsadba stromov. Pribudne tiež nový mestský mobiliár a cyklistická cesta, ktorá predĺži existujúcu cyklotrasu vedúcu z Vidinej od Lermontovej ulice po koniec Ulice kpt. Nálepku.
Pokračovanie v obnove Predstaničného námestia nadväzuje na práce, ktoré boli v lokalite ukončené v roku 2023. V rámci prvej etapy samospráva zrekonštruovala parkovisko park & ride, rozšírila zeleň, zmodernizovala autobusové nástupište a doplnila stojiská pre bicykle a mobiliár. Niekdajší kruhový objazd bol v lokalite nahradený klasickou križovatkou.
Obnova Predstaničného námestia má podľa mesta priniesť zvýšenie kvality a atraktivity verejnej dopravy, zlepšenie dopravnej infraštruktúry či rozšírenie parkovacích kapacít. Projekt s predpokladaným rozpočtom vo výške 1,5 milióna eur má tiež v lokalite zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.
„Priestor v okolí železničnej a autobusovej stanice je dôležitým dopravným uzlom, denne tadiaľ prechádzajú obyvatelia aj návštevníci mesta za prácou, vzdelaním či zdravotnou starostlivosťou. V druhej etape nadväzujeme na už zrealizované práce a pokračujeme v modernizácii prestupného uzla, vybudujeme nové parkovisko a zrekonštruujeme Ulicu kpt. Nálepku, ktorá je dopravne veľmi zaťažená,“ priblížila primátorka Lučenca Alexandra Pivková.
Nové záchytné parkovisko s kapacitou 38 miest vznikne na pôvodne nevyužívanej zelenej ploche vedľa železničnej stanice. Súčasťou projektu bude aj rozsiahla rekonštrukcia komunikácií a chodníkov na Ulici kpt. Nálepku, a to v úseku od železničnej a autobusovej stanice po križovatku s Mierovou ulicou, pričom v úseku, kde je cesta zúžená, dôjde aj k jej rozšíreniu.
Súčasťou II. etapy obnovy Predstaničného námestia bude i modernizácia dažďovej kanalizácie, sadové úpravy a nová výsadba stromov. Pribudne tiež nový mestský mobiliár a cyklistická cesta, ktorá predĺži existujúcu cyklotrasu vedúcu z Vidinej od Lermontovej ulice po koniec Ulice kpt. Nálepku.
Pokračovanie v obnove Predstaničného námestia nadväzuje na práce, ktoré boli v lokalite ukončené v roku 2023. V rámci prvej etapy samospráva zrekonštruovala parkovisko park & ride, rozšírila zeleň, zmodernizovala autobusové nástupište a doplnila stojiská pre bicykle a mobiliár. Niekdajší kruhový objazd bol v lokalite nahradený klasickou križovatkou.