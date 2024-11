Predstavenstvo talianskej banky BPM odmietlo ponuku UniCredit na kúpu

Miláno 26. novembra (TASR) - Predstavenstvo talianskej banky BPM v utorok uviedlo, že ponuka od väčšieho rivala UniCredit na akvizíciu bola neadekvátna a neodzrkadľovala ziskovosť alebo potenciál banky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



UniCredit, druhá najväčšia banka v Taliansku, v pondelok (25. 11.) predložila ponuku na kúpu BPM za 10,1 miliardy eur, keďže jej plány na zlúčenie s nemeckou Commerzbank sú zatiaľ zrejme pozastavené.



Taliansky minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti uviedol, že ponuka na kúpu BPM, tretej najväčšej banky v krajine, bola "komunikovaná, ale nie dohodnutá s vládou".



UniCredit ocenila akcie BPM na približne 6,657 eura za akciu, čo je približne o 0,4 % viac ako ich cena v piatok (22. 11.) na konci obchodovania. Predstavenstvo BPM však vo vyhlásení uviedlo, že navrhovaná cena "v žiadnom prípade neodráža ziskovosť a potenciál tvorby hodnoty pre akcionárov BPM".



Okrem toho ponuka UniCredit "vystavuje akcionárov BPM neistote spojenej s výsledkom expanzných iniciatív UniCredit v Nemecku, pričom sústreďuje prevádzky BPM v geografických oblastiach s nižším rastom a väčším geopolitickým rizikom".



Predstavenstvo ďalej poznamenalo, že to, čo UniCredit odhadla ako nákladové synergie vo výške 900 miliónov eur, vyvoláva "silné obavy z predvídateľných dôsledkov na zamestnaneckej a sociálnej úrovni".



Talianska vláda môže využiť svoje právomoci a zablokovať prevzatia v strategických sektoroch ekonomiky.



Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel v pondelok vyhlásil, že kúpa BPM povedie k "vytvoreniu silnejšej banky číslo dva na atraktívnom trhu a prinesie významnú dlhodobú hodnotu pre všetky zainteresované strany aj pre Taliansko".



Orcel v pondelok pripustil, že ponuka je blízko k trhovej cene, pričom poznamenal, že hotovostná zložka môže byť pridaná neskôr. Ponuka je nezáväzná a musí byť potvrdená do 20 dní. Do tohto termínu musí UniCredit predložiť ponukový dokument regulačným úradom.



Ak by úrady fúziu oboch bánk schválili, UniCredit dúfa, že bude schopná dokončiť obchod do júna 2025.



UniCredit už v septembri prekvapila trhy a Nemecko, keď oznámila, že si vybudovala významný podiel v Commerzbank, druhom najväčšom nemeckom veriteľovi, čo podnietilo špekulácie o prípadnej ponuke na prevzatie. Tento krok vyvolal odpor politikov v Berlíne. Nemecko pritom teraz čakajú predčasné voľby vo februári.



UniCredit sa už v minulosti pokúsila o kúpu BPM, ale začiatkom roka 2022 sa na poslednú chvíľu vzdala ponuky, tesne pred vypuknutím vojny na Ukrajine.



BPM si odvtedy vybudovala obranu prostredníctvom množstva partnerstiev, ktoré by kupca mohli zaťažiť dlhodobými zmluvami a odkrojiť časť z príjmov vo forme poplatkov.