Bratislava 14. novembra (TASR) - Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave spolu s Národnou bankou Slovenska (NBS) predstavili Centrum pre inovácie a kybernetickú bezpečnosť InoLab. Informovali o tom na stretnutí v pondelok. "Vznikli tu laboratóriá, v ktorých pracujú študenti vyvíjajúci postupy k dispozícii NBS," vysvetlil rektor STU Oliver Moravčík.



V súčasnosti je podľa NBS dôležité do analýzy údajov zapojiť moderné technológie, ako sú analýza veľkých dát, umelá inteligencia (UI) a jej algoritmy spracovávania dát a analýza pocitov. Vďaka nim môžu vzniknúť kvalitnejšie analýzy, rozhodnutia a predpovede pre celý svet.



Mnohí si pojmy, ako umelá inteligencia alebo strojové učenie, spájajú najmä s výpočtovou technikou, telekomunikačnými technológiami či s internetovými vyhľadávačmi. Najmodernejšie poznatky z oblasti informatiky sú však užitočné aj pre národné banky, uviedol guvernér NBS Peter Kažimír.



Najčastejšou činnosťou, pri ktorej môže NBS využiť spoluprácu s FEI, je identifikácia nepovolených činností na finančnom trhu. Spotrebitelia sa tak napríklad môžu dostať k informáciám o podozrivých subjektoch rýchlejšie a NBS bude môcť mať lepšiu predstavu o stave finančného trhu, vysvetlil hovorca NBS Peter Majer.



"V oblasti finančnej stability môžeme na diaľku na základe údajov sledovať efektívnejšie, čo sa deje, či už vo finančných inštitúciách alebo aj v domácnostiach, čo sa týka zlyhania úverov," povedal viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.



Memorandum o spolupráci o vytvorení InoLabu podpísali v roku 2020 a v septembri toho roku NBS finančne prispela sumou 300.000 eur na obnovu laboratórií FEI STU a ich činnosť. Vlani dostala STU príspevok 180.000 eur a tento rok takmer 200.000 eur, vyčíslil guvernér NBS. Na budúci rok počítajú s príspevkom 210.000 eur.



"V InoLabe fungujú tri pracovné skupiny zamerané na UI a jej aplikáciu, bezpečný vývoj softvéru a kybernetickú bezpečnosť. Premenlivo v InoLabe pôsobí šesť až desať študentov priamo zapojených do výskumu a implementácií NBS a stretávajú sa s jej expertmi. Potom sú to aj ďalší študenti, ktorí sa vďaka príkladom učia oblasti implementované v banke, alebo profesori, ktorí sa zúčastňujú na výskume, dostávajú tak príležitosť ukázať študentom, že výsledky prezentované pri výučbe alebo v zadaniach majú uplatnenie v inštitúcii, ako je NBS," uviedol prodekan pre rozvoj FEI STU Peter Telek.



Jeden z tímov expertov InoLab a NBS pracuje na kybernetickej bezpečnosti a zdokonaľujú tieto procesy v NBS. Ide najmä o redefinovanie niektorých procesov, prípadne návrh na ich automatizáciu, respektíve ich častí, uzavrel hovorca NBS.