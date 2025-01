Predstavili legislatívne návrhy upravujúce krátenie sociálnych dávok

Bratislava 8. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predstavuje konkrétny návrh zákona upravujúci krátenie sociálnych dávok v prípade, ak práceschopný človek odmietne pracovať. Diskusia o odobratí sociálnych dávok začala v polovici minulého roka, aktuálne posúva rezort práce konkrétne legislatívne zmeny do medzirezortného pripomienkového konania. Informoval o tom v stredu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Toto sú konkrétne kontúry konkrétnej legislatívy, ktorá už dnes ide do medzirezortného pripomienkového konania a pokiaľ ten legislatívny proces prebehne hladko, schválená by mala byť ešte do leta a účinná potom na jeseň, aby sme sa samozrejme na ňu pripravili," povedal Tomáš. Šéf rezortu upozornil na to, že zákony sa týmto stávajú verejnými, a teda ich môže pripomienkovať odborná aj laická verejnosť.



Základným princípom novej legislatívy je podľa slov ministra zásada, že ak práceschopný človek odmietne vhodnú pracovnú ponuku z príslušného úradu práce, príde o dávku v hmotne núdzi, respektíve mu bude krátená. Dávka by mala byť krátená na jeden mesiac v prípade, keď občan odmietne pracovnú ponuku prvýkrát. Ak odmietne pracovať opakovane, lehota by mala byť predĺžená na tri mesiace. Tento cyklus by sa mal opakovať dovtedy, kým človek neprijme vhodnú pracovnú ponuku, priblížil šéf rezortu práce.



Tomáš zároveň povedal, že takéto opatrenia nie sú protiústavné, napriek vysloveným obavám širšej verejnosti. V tejto súvislosti upriamil pozornosť na precedens Ústavného súdu, ktorý už v podobnom prípade rozhodoval v minulosti. "Ak človek neodpracuje malé obecné služby, prichádza o dávku v hmotnej núdzi. A tento fakt už posudzoval raz Ústavný súd a povedal, že to nie je protiústavné a my predsa vychádzame z rovnakého princípu, len rozširujeme túto našu ponuku, respektíve túto povinnosť o vhodnú pracovnú ponuku, o vhodné pracovné miesto," vysvetlil minister.



Taktiež dodal, že v prípade, ak bude musieť zamestnanec do práce dochádzať, bude mu poskytnutý príspevok na dochádzku. Na záver pripomenul, že navrhované opatrenie nemá diskriminačný charakter a nie je ani rasovo motivované. V tejto súvislosti spolu so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Alexanderom Daškom uviedol, že do procesu výberu vhodnej práce budú zapojení taktiež rómski pracovníci, ktorí by mali s úradom práce spolupracovať.