Predstavili výzvu, ktorá má pomôcť slovenským producentom zemiakov

Bratislava 16. februára (TASR) – Slovenskí pestovatelia zemiakov sú momentálne v zložitej situácii. Poslanec a predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) preto v utorok na tlačovej konferencii predstavil výzvu, ktorá im má pomôcť.



"Posledné týždne sa v médiách a na sociálnych sieťach objavujú často až zúfalé snahy pestovateľov zemiakov na predaj svojej produkcie, ktorá bez pohybu leží na sklade lokálnych producentov," upozornil Karahuta.



Priblížil, že Sme rodina v spolupráci so slovenskou obchodnou sieťou COOP Jednota preto prichádza s výzvou slovenským producentom zemiakov, aby sa zapojili do informačno-predajnej kampane a ponúkli svoje zásoby na predaj do tejto obchodnej siete.



Karahuta sa obrátil aj na ostatných zástupcov a predstaviteľov maloobchodného predaja potravín na Slovensku, aby sa pripojili k výzve a podporili tak domácich a najmä lokálnych slovenských producentov zemiakov, ovocia a zeleniny.



"Nechceme, aby naše produkty, vypestované rukami našich poctivých slovenských pestovateľov a farmárov, skončili znehodnotené na skládkach," zdôraznil generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko Ján Bilinský. Vyzval preto producentov, ktorí majú ešte aj v tomto období zemiaky, ale aj ovocie a zeleninu, aby kontaktovali nákupné centrá tejto siete a ponúkli im svoje zásoby.