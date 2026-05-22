< sekcia Ekonomika
Predstaviteľ centrálnej banky USA Waller nevylučuje zvýšenie úrokov
Americká ekonomika bojuje s vysokými cenami od pandémie, pričom inflácia dosiahla v apríli trojročné maximum.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 22. mája (TASR) - Člen Rady guvernérov amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Chris Waller sa v piatok vyslovil, aby centrálna banka USA naznačila, že jej najbližším krokom by mohlo byť zvýšenie úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Americká ekonomika bojuje s vysokými cenami od pandémie, pričom inflácia dosiahla v apríli trojročné maximum. Rast cien zhoršila vojna proti Iránu, ktorá spôsobila prudké zvýšenie globálnych cien energií.
„Inflácia sa neuberá správnym smerom,“ povedal Waller v piatok na prednáške vo Frankfurte nad Mohanom. „Na základe najnovších údajov by som podporil odstránenie formulácie o ´uvoľňovaní´ z našich vyhlásení, aby bolo jasné, že v budúcnosti už nie je pravdepodobnejšie zníženie sadzieb ako ich zvýšenie," dodal. Poznamenal však, že to neznamená, že očakáva zvýšenie sadzieb „vo veľmi blízkej budúcnosti“. Predpokladá skôr, že „v najbližšej budúcnosti“ podporí prestávku v zmenách úrokov.
Nastupujúci šéf Fedu Kevin Warsh v minulosti podporoval redukciu úrokových sadzieb a predpokladá sa, že na júnovom zasadaní centrálnej banky USA bude čeliť rozdelenému výboru pre menovú politiku.
Americká ekonomika bojuje s vysokými cenami od pandémie, pričom inflácia dosiahla v apríli trojročné maximum. Rast cien zhoršila vojna proti Iránu, ktorá spôsobila prudké zvýšenie globálnych cien energií.
„Inflácia sa neuberá správnym smerom,“ povedal Waller v piatok na prednáške vo Frankfurte nad Mohanom. „Na základe najnovších údajov by som podporil odstránenie formulácie o ´uvoľňovaní´ z našich vyhlásení, aby bolo jasné, že v budúcnosti už nie je pravdepodobnejšie zníženie sadzieb ako ich zvýšenie," dodal. Poznamenal však, že to neznamená, že očakáva zvýšenie sadzieb „vo veľmi blízkej budúcnosti“. Predpokladá skôr, že „v najbližšej budúcnosti“ podporí prestávku v zmenách úrokov.
Nastupujúci šéf Fedu Kevin Warsh v minulosti podporoval redukciu úrokových sadzieb a predpokladá sa, že na júnovom zasadaní centrálnej banky USA bude čeliť rozdelenému výboru pre menovú politiku.