Predstaviteľ Fedu je za zníženie úrokov v tomto roku o viac ako 1 %

Washington 6. januára (TASR) - Člen Rady guvernérov amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Stephen Miran v utorok vyhlásil, že v tomto roku je potrebný výraznejší pokles úrokových sadzieb, ako centrálna banka USA doteraz signalizovala. Miera nezamestnanosti sa postupne zvyšuje, povedal Miran v rozhovore pre televíznu stanicu Fox Business. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Miran potrebu zníženia úrokov odôvodnil aj tým, že napriek obavám niektorých tvorcov americkej menovej politiky z rastu cien je základná úroveň inflácie v USA blízko dvojpercentného cieľa Fedu. „Myslím si, že tento rok musíme znížiť úrokové sadzby o viac ako 100 bázických bodov,“ dodal. Terajšia menová politika v krajine je totiž podľa neho „jednoznačne reštriktívna a brzdí ekonomiku“.

Za člena Rady guvernérov Fedu Mirana minulý rok vymenoval prezident Donald Trump. Od nástupu do funkcie v septembri Miran na všetkých troch zasadnutiach Fedu presadzoval väčšie zníženie úrokových sadzieb ako jeho kolegovia. Fed na každom z týchto stretnutí schválil zníženie referenčnej sadzby o štvrť percentuálneho bodu, čím sa dostala do pásma 3,5 percenta až 3,75 percenta. Miran na všetkých zasadaniach hlasoval za zníženie o pol percentuálneho bodu.
