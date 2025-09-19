< sekcia Ekonomika
Predstaviteľ Fedu sa vyslovil za ďalšie dve zníženia sadzieb
Americká centrálna banka v stredu (17. 9.) v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnila menovú politiku.
Autor TASR
Washington 19. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) sa tento týždeň správne rozhodla znížiť svoju základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu a bolo by vhodné, aby ju v rovnakom rozsahu znížila aj na každom z jej posledných dvoch zasadnutí v tomto roku, vyhlásil v piatok Neel Kashkari, prezident Federálneho rezervného systému v Minneapolise. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Riziko prudkého nárastu nezamestnanosti si vyžaduje, aby menový výbor Fedu (FOMC) prijal určité opatrenia na podporu trhu práce, uviedol Kashkari a dodal, že prudký nárast inflácie v dôsledku ciel považuje za málo pravdepodobný. „Pokiaľ nedôjde k výraznému zvýšeniu colných sadzieb alebo k inému šoku na strane ponuky, je pre mňa ťažké si predstaviť, že inflácia vzrastie oveľa viac ako na 3 % vzhľadom na už oznámené colné sadzby a relatívne malý podiel dovážaného tovaru na celkovej spotrebe v USA,“ priblížil zástupca Fedu. Podiel dovozu na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) Spojených štátov sa podľa agentúry Reuters pohybuje okolo 11 %.
Ak sa trh práce ukáže ako odolnejší alebo inflácia neočakávane vzrastie, Fed by mal byť pripravený ponechať sadzby na nezmenenej úrovni, pokračoval Kashkari. V prípade výraznejšieho oslabenia na trhu práce by na druhej starne prichádzalo do úvahy zrýchlenie tempa znižovania sadzieb, uzavrel predstaviteľ Fedu.
Americká centrálna banka v stredu (17. 9.) v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnila menovú politiku. Za hlavný dôvod svojho rozhodnutia Fed označil oslabenie na trhu práce.
Riziko prudkého nárastu nezamestnanosti si vyžaduje, aby menový výbor Fedu (FOMC) prijal určité opatrenia na podporu trhu práce, uviedol Kashkari a dodal, že prudký nárast inflácie v dôsledku ciel považuje za málo pravdepodobný. „Pokiaľ nedôjde k výraznému zvýšeniu colných sadzieb alebo k inému šoku na strane ponuky, je pre mňa ťažké si predstaviť, že inflácia vzrastie oveľa viac ako na 3 % vzhľadom na už oznámené colné sadzby a relatívne malý podiel dovážaného tovaru na celkovej spotrebe v USA,“ priblížil zástupca Fedu. Podiel dovozu na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) Spojených štátov sa podľa agentúry Reuters pohybuje okolo 11 %.
Ak sa trh práce ukáže ako odolnejší alebo inflácia neočakávane vzrastie, Fed by mal byť pripravený ponechať sadzby na nezmenenej úrovni, pokračoval Kashkari. V prípade výraznejšieho oslabenia na trhu práce by na druhej starne prichádzalo do úvahy zrýchlenie tempa znižovania sadzieb, uzavrel predstaviteľ Fedu.
Americká centrálna banka v stredu (17. 9.) v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnila menovú politiku. Za hlavný dôvod svojho rozhodnutia Fed označil oslabenie na trhu práce.