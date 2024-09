Predstavitelia Commerzbank sa stretnú na rokovaní s UniCredit

Frankfurt nad Mohanom 26. septembra (TASR) - Predstavitelia nemeckej Commerzbank sa v piatok (27. 9.) stretnú na prvom kole rozhovorov so zástupcami talianskej banky UniCredit. Uviedla to vo štvrtok poverená generálna riaditeľka nemeckej banky Bettina Orloppová. A zatiaľ, čo taliansky veriteľ tlačí na možné spojenie oboch bánk, jeho rival zlepšuje svoju obranu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Orloppova na finančnej konferencii v Londýne povedala, že obe banky sa stretnú, aby si "vymenili názory" po tom, ako sa UniCredit stala významným akcionárom nemeckej banky. Nespresnila, ktorí manažéri z bánk sa v piatok stretnú, ale zdroje naznačili, že šéf UniCredit Andrea Orcel tam nebude.



UniCredit začiatkom tohto mesiaca odhalila, že získala podiel vo výške deväť % v Commerzbank. A plánuje ho zvýšiť, pričom tlačí na diskusie o fúzii.



Ide o doteraz najambicióznejší pokus UniCredit o bankovú fúziu, no v Nemecku čelí pred voľbami značným politickým prekážkam.



Orloppová vo svojom prejave povedala, že banka má otvorenú myseľ, ale riziká spojené s akýmikoľvek transakciami si vyžadujú dôkladné vyhodnotenie.



"Niekedy to dáva zmysel, niekedy to nedáva zmysel, a to je niečo, čo musíme zistiť spoločne," povedala.



Varovala pritom, že banka sa nechystá zapájať do žiadnych "šialených predajov, akvizícií alebo hlúpych krokov".



Ide o jej prvé komentáre ku kroku UniCredit, odkedy bola tento týždeň menovaná za budúcu riaditeľku nemeckej banky, ktorá sa nachádza v kritickom bode.



Len niekoľko minút predtým, ako vystúpila Orloppová, vydala Commerzbank vyhlásenie, v ktorom uviedla, že dozorná a správna rada sa jednomyseľne zhodli na podpore súčasnej stratégie nezávislosti banky. A tiež na zvýšení cieľov v oblasti zisku a rozdelení väčšieho balíka príjmov akcionárom, aby nalákali investorov.



Vedenie Commerzbank, zamestnanci a nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadrili nesúhlas s potenciálnym prevzatím banky. Ale minimálne jeden veľký investor a niektorí podnikoví lídri uprednostňujú rozhovory.



Taliansky vicepremiér Matteo Salvini vo štvrtok povedal, že by nechcel, aby UniCredit presunula svoju právnu základňu do Nemecka ako súčasť potenciálnej dohody, a že talianska vláda stále zvažuje svoj postoj.



Commerzbank má viac ako 25.000 firemných klientov, podieľa sa takmer tretinou na platbách v rámci nemeckého zahraničného obchodu a s viac ako 42.000 zamestnancami je pilierom nemeckej ekonomiky.