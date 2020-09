Predstavitelia ECB varovali pred silným eurom

Frankfurt nad Mohanom 11. septembra (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) v piatok varovali pred akceptovaním nízkej inflácie a zdôraznili riziká, ktoré predstavuje silné euro.



Hlavný ekonóm ECB Philip Lane a guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau poukázali na nebezpečenstvá silného eura. Podľa nich je to dôležitý faktor pri rozhodovaní o menovej politike, keďže silné euro znižuje cenové tlaky.



Ich vyjadrenia prichádzajú len deň po tom, ako sa šéfka ECB Christine Lagardová vyjadrila na tému silnej meny relatívne uvoľnene. Lagardová na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady guvernérov povedala len, že ECB bude pozorne monitorovať vývoj kurzu eura. To je najslabšia forma verbálnej intervencie a spôsobila posilnenie spoločnej meny, keďže investori začali pochybovať, že ECB zvýši svoje stimuly.



Piatkové vyjadrenia vysokých predstaviteľov ECB zrejme podporia očakávania trhu, že ECB nakoniec asi už v decembri zvýši svoj núdzový pandemický program nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP), ktorého celkový objem je aktuálne nastavený na 1,350 bilióna eur. Lane v piatok tiež povedal, že údaje, ktoré ECB získa v najbližších mesiacoch, jej pomôžu nakalibrovať menovú politiku.



Tempo rastu cien zostáva hlboko pod inflačným cieľom a pokrok v boji s negatívnymi vplyvmi pandémie na prognózovanú dynamiku inflácie je podľa Lana len čiastočný. "Malo by byť nanajvýš zrejmé, že nie je priestor na uspokojenie," napísal na blogu.



Euro sa voči doláru od začiatku koronakrízy na jar posilnilo o 8 % a začiatkom septembra sa jeho kurz dostal na psychologicky dôležitú hranicu 1,20 USD/EUR. Neskôr však prišlo o časť ziskov a aktuálne sa jeho kurz pohybuje nad 1,18 USD/EUR.



"Necielime výmenné kurzy," povedal v piatok Villeroy de Galhau. "Avšak výmenný kurz má očividne vplyv na infláciu a menovú politiku," dodal.



Lane aj Villeroy de Galhau zopakovali štandardnú formuláciu, že ECB je pripravená prijať v prípade potreby ďalšie opatrenia.