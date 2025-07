Predstavitelia ECB varujú pred negatívnym vplyvom posilňovania eura

Sintra 1. júla (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) varovali pre negatívnymi dôsledkami ďalšieho posilňovania kurzu eura na slabú ekonomiku eurozóny, ktorej hrozia vysoké dovozné clá zo strany USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Od začiatku roka vzrástol kurz eura oproti doláru o viac než desatinu, z toho od apríla zhruba o 9 %. Silnejšia mena na jednej strane tlačí nadol infláciu, keďže zlacňuje dovoz, na druhej však aj ekonomiku, keď exportérom predražuje vývoz.



„Ak tu budeme mať 10-percentné dovozné clá a k tomu viac než 10-percentné posilnenie eura, to sa už musí odraziť na dynamike exportu,“ povedal pre Reuters na okraj konferencie centrálnych bankárov v portugalskej Sintre guvernér lotyšskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Martinš Kazaks. Európskej únii pritom stále hrozí, že americké dovozné clá na jej produkty budú po 9. júli ešte vyššie, ak sa dovtedy s USA nedohodne.



V utorok dosiahol kurz eura 1,18 USD/EUR. Oproti začiatku roka to predstavuje zvýšenie o 14 %.



Viceprezident ECB Luis de Guindos v tejto súvislosti uviedol, že ECB si môže dovoliť tolerovať rast kurzu eura na 1,20 USD/EUR, vyššie však už nie. „Nad touto úrovňou to už bude zložitejšie,“ povedal Guindos pre Bloomberg TV.