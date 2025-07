Predstavitelia EP skritizovali návrh rozpočtu EÚ po roku 2027

Brusel 16. júla (TASR) - Návrh dvojbiliónového dlhodobého rozpočtu Európskej únie (EÚ), ktorý v stredu navrhla Európska komisia (EK), znamenajúci strop výdavkov vo výške 1,26 percenta hrubého národného dôchodku (HND) EÚ, si vynúti škrty v hlavných programoch Únie. Upozornili na to v stredu večer spravodajcovia Európskeho parlamentu (EP) zodpovední za rozpočtové otázky, informuje spravodajca TASR.



Spoluspravodajcovia EP pre viacročný finančný rámec (VFR) - rumunský europoslanec Siegfried Murešan a španielska europoslankyňa Carla Tavaresová, ako aj spoluspravodajcovia pre vlastné rozpočtové zdroje Sandra Gómezová Lópezová zo Španielska a Danuše Nerudová z Česka v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že návrh EK je nedostatočný.



Upozornili, že s 1,26 % HND, ktorý zahŕňa 0,11 % HND na splátky dlhov ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU) a po zohľadnení inflácie, bude EÚ stagnovať.



Tvrdia, že návrh rozpočtu neponecháva dostatok financií na priority EÚ vrátane konkurencieschopnosti, súdržnosti, poľnohospodárstva, obrany, adaptácie na zmenu klímy a investícií potrebných pre udržateľné hospodárstvo.



Návrh VFR podľa ich názoru naznačil nedostatok ambícií a predstavuje riziká spojené s tým, že splatenie úrokov z NGEU bude spojené s programovými výdavkami, čo vyvíja obrovský tlak na kľúčové priority a vedie ku škrtom.



EP už dávnejšie vyjadril obavy týkajúce sa reformy VFR a varoval, že presunutie úspešných programov do „zastrešujúcich megafondov“ alebo okruhov, ako ich nazvala EK, predstavuje riziko podkopania overených politík, ktoré priniesli konkrétne výsledky a zlepšili životnú úroveň Európanov.



Spoločné stanovisko vyjadrilo obavy najmä z návrhov, ktoré by mohli oslabiť úlohu regionálnych a miestnych orgánov pri riadení eurofondov a mohlo by postaviť poľnohospodárov proti regiónom alebo regióny proti národným vládam.



Spoluspravodajcovia vyjadrili znepokojenie aj nad návrhmi, ktoré by mohli odsunúť na vedľajšiu koľaj úlohu europarlamentu ako inštitúcie s rozpočtovou aj absolutórnou právomocou.



Trvajú na tom, že akýkoľvek nový mechanizmus založený na výkonnosti, ktorý umožní členským štátom prístup k eurofondom, musí zahŕňať robustný parlamentný dohľad a nesmie obchádzať demokratickú kontrolu výdavkov EÚ.



Zhodli sa tiež, že na strane príjmov musia členské štáty EÚ splniť očakávania týkajúce sa vlastných zdrojov pre eurorozpočet. Privítali úsilie EK o prelomenie súčasnej patovej situácie v oblasti vlastných zdrojov a predstavenie viacerých možností nových zdrojov príjmov pre rozpočet Únie ako spotrebná daň z tabaku, zdanenie veľkých korporácií či príjmy z nerecyklovaného elektronického odpadu a elektronického obchodu.



Vo svojom spoločnom odkaze štyria europoslanci upozornili, že EP je pripravený využiť všetky svoje právomoci, aby zabezpečil, že budúci dlhodobý rozpočet bude zodpovedať ambíciám a výzvam Únie a bude pod plným demokratickým dohľadom.



O návrhu VFR budú v najbližších dvoch rokoch vyjednávať experti EP s predstaviteľmi členských krajín (Rada EÚ), aby sa do konca roka 2027 dohodli na konečnej podobe dlhodobého rozpočtu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)