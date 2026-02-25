< sekcia Ekonomika
Predstavitelia EÚ: USA zrevidujú clá na výrobky z ocele a hliníka
Clá sú otázka, ktorá narúša súčasné transatlantické vzťahy a je kľúčovým bodom sporu v obchodných rokovaniach medzi EÚ a USA.
Brusel 25. februára (TASR) - Predstavitelia EÚ sa domnievajú, že Spojené štáty čoskoro zrevidujú clá na výrobky z ocele a hliníka, čo je otázka, ktorá narúša súčasné transatlantické vzťahy a je kľúčovým bodom sporu v obchodných rokovaniach medzi EÚ a USA. Na stredajšiu správu agentúry Bloomberg upozornil spravodajca TASR.
Rozhodnutie o znížení 50-percentných ciel na výrobky na báze kovov by mohlo byť prijaté v nasledujúcich týždňoch, informovala agentúra Bloomberg s odvolaním sa na osoby oboznámené s rokovaniami o tejto záležitosti, ktoré hovorili pod podmienkou anonymity.
Európska komisia (EK), ktorá v mene EÚ vedie obchodné rokovania s americkými partnermi, už dlho presadzuje zmiernenie ciel na oceľ a hliník. Predstavitelia EÚ tvrdia, že 50-percentné clá porušujú obchodnú dohodu z Turnberry v Škótsku, dosiahnutú vlani koncom júla, ktorá obmedzuje clá na väčšinu európskych tovarov na 15 %.
Administratíva USA pravidelne reviduje svoj zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 50-percentné clo. Na tomto zozname je v súčasnosti viac ako 400 výrobkov.
Napriek opakovaným žiadostiam eurokomisie Washington doteraz odmietal znížiť clá na oceľ a hliník a namiesto toho požadoval, aby Európska únia zmiernila svoju digitálnu legislatívu, ktorá nevyhovuje americkým digitálnym gigantom, čo však Brusel považuje za neprijateľné.
„Dostali sme uistenie od našich kolegov v Spojených štátoch, že vedia, že je to pre nás veľký problém a že sa touto záležitosťou zaoberajú. Dúfame, že čoskoro budeme mať lepšie správy o tejto veci,“ povedal v utorok (24. 2.) eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič pred poslancami Európskeho parlamentu v Bruseli.
Po tom, ako minulý týždeň v piatok (20. 2.) Najvyšší súd USA rozhodol, že „recipročné clá“, ktoré americký prezident Donald Trump zaviedol vlani, sú nezákonné, Šefčovič bol vo viacnásobnom kontakte so svojimi americkými kolegami, o čom v pondelok (23. 2.) informoval aj veľvyslancov členských krajín pri EÚ.
Bloomberg upozornil, že rozšírenie amerického zoznamu s tovarmi podliehajúcimi 50-percentnými clám vytvára ťažkosti pre európske spoločnosti, ktoré musia podrobne identifikovať percento materiálov v tovaroch, ktoré vyvážajú do USA, čo narúša výhody minuloročnej obchodnej dohody.
Eurokomisia navrhuje zmenu a zjednodušenie opatrení týkajúcich sa štátnej pomoci
Európska komisia (EK) v stredu otvorila verejnú konzultáciu k návrhu jednoduchšieho nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré stanovuje, že osobitné kategórie štátnej pomoci sú zlučiteľné s pravidlami EÚ, ak spĺňajú určité podmienky, a oslobodzuje ich od povinnosti vopred informovať EK. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že novou verziou sa všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách zosúladí so súčasnými sociálnymi, trhovými a technologickými podmienkami. Členské štáty a zainteresované strany sa k návrhu môžu vyjadriť do 23. apríla.
Nariadenie o skupinových výnimkách stanovuje, že osobitné kategórie štátnej pomoci sú zlučiteľné s pravidlami EÚ, ak spĺňajú určité podmienky, a oslobodzuje ich od povinnosti vopred informovať EK a získať jej súhlas. To členským štátom umožňuje rýchlo poskytnúť pomoc, ak nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Nové všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách prinesie menšiu administratívnu záťaž, bude sa ľahšie vykladať a uplatňovať.
Pravidlám o skupinových výnimkách po 12 rokoch uplatňovania a niekoľkých zmenách prospeje objasnenie a zjednodušenie. Komisia navrhne nové všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách pred uplynutím platnosti súčasného nariadenia na konci roka 2026.
Hlavné zmeny navrhnuté EK zahŕňajú jednoduchšie podmienky pre malé sumy pomoci na projekty alebo činnosti, ako je výskum a vývoj alebo ochrana životného prostredia bez ohľadu na veľkosť podniku. Štátna pomoc bude jednoduchšia pre malé spoločnosti alebo sociálne podniky. Potreby malých a stredných podnikov budú účinnejšie riešené prostredníctvom flexibilnejších nástrojov rizikového financovania alebo pomoci vo forme priaznivého daňového zaobchádzania.
Zjednoduší sa poskytovanie prevádzkovej pomoci na energiu z obnoviteľných zdrojov a jeho umožnenie vo väčšom rozsahu - ročný rozpočet na takéto schémy pomoci už nebude obmedzený na 300 miliónov eur. S cieľom pomôcť riešiť krízu bývania sa umožní vyššia intenzita pomoci na opatrenia týkajúce sa energetickej efektívnosti v projektoch sociálneho alebo cenovo dostupného bývania.
Aktualizované pravidlá na podporu výskumu, vývoja a inovácií pomôžu mladým, inovačným firmám so slabým vlastným kapitálom, už budú môcť byť oprávnené na získanie pomoci na výskum, vývoj a inovácie.
Návrh zavádza silnejšie stimuly na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovníkov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť. Na odbornú prípravu pracovníkov v oblasti digitálnych zručností a zručností vo vede, technológii, inžinierstve a matematike bude možné poskytnúť viac pomoci než podľa súčasného modelu.
Poľnohospodárska výroba, rybárstvo a akvakultúra budú oprávnené na väčšinu kategórií štátnej pomoci. Jasnejšie a pružnejšie pravidlá budú uplatniteľné na pomoc pre letiská, zvýši sa povolená veľkosť letísk oprávnených na prevádzkovú pomoc.
Návrh objasňuje aj zlučiteľnosti pomoci vo forme finančných nástrojov, s ktorými nakladajú finanční sprostredkovatelia, ako sú investičné fondy alebo banky.
Komisia navrhla možnosť uplatnenia zjednodušeného vykazovania nákladov, ako sú paušálne financovanie, jednotkové náklady alebo jednorazové platby, ako jednoduchej alternatívy k dokumentovaniu „skutočných“ nákladov v rámci všetkých opatrení štátnej pomoci a navrhuje zrušenie povinnosti hodnotiť schémy pomoci s veľkým rozpočtom.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
