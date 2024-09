Predstavitelia Eurobanky považujú zníženie úrokov za nepravdepodobné

Frankfurt nad Mohanom 12. septembra (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) považujú zníženie úrokových sadzieb v októbri za nepravdepodobné, s výnimkou výrazného zhoršenia vyhliadok na hospodársky rast eurozóny. Uviedli to tri zdroje, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB vo štvrtok opäť znížila náklady na pôžičky. Prezidentka Christine Lagardová v tejto súvislosti uviedla, že banka bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, ale tempo a konečný cieľ nie sú dopredu určené a banka sa nebude k ničomu zaväzovať.



Zdroje pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že ďalšie zníženie na zasadaní 17. októbra nemožno síce úplne vylúčiť, ale je veľmi nepravdepodobné. Rada guvernérov ECB totiž dovtedy nebude mať veľa nových informácií z eurozóny a radšej si počká na nové prognózy, ktoré majú byť v decembri.



Jeden zdroj dodal, že by muselo dôjsť k veľmi negatívnemu prekvapeniu ohľadne hospodárskeho rastu, aby ECB na ďalšom zasadnutí opäť znížila náklady na pôžičky.



ECB to odmietla komentovať. Zasadanie tento štvrtok bolo pritom nezvyčajne krátke a konsenzuálne. Lagardová na tlačovej konferencii uviedla, že rozhodnutie o znížení sadzieb bolo jednomyseľné.