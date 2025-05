Predstavitelia Fedu reagujú na zníženie ratingu uvoľnene

Washington 20. mája (TASR) - Predstavitelia amerického Federálneho rezervného systému (Fed) reagovali na odobratie najvyššieho úverového ratingu USA agentúrou Moody's uvoľnene. Táto skutočnosť by sa mala podobne ako všetky ostaté informácie zohľadniť pri určovaní menovej politiky, vyhlásil v pondelok podpredseda Rady guvernérov Fedu Philip Jefferson. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a DPA.



„Zníženie ratingu budeme posudzovať z rovnakého hľadiska ako všetky prichádzajúce informácie: Bez toho, aby sme sa vyjadrovali k tomu, čo by toto zníženie ratingu mohlo znamenať v politicko-ekonomickom kontexte,“ uviedol Jefferson na konferencii o finančných trhoch, ktorú zorganizovala pobočka Fedu v Atlante.



Medzinárodná ratingová agentúra Moody's v piatok (16. 5.) znížila úverový rating USA o jeden stupeň z úrovne Aaa na Aa1. Agentúra v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že finančná situácia Spojených štátov sa v porovnaní s inými krajinami s najvyšším ratingom pravdepodobne ešte zhorší. Analytici Moody's varovali, že deficit federálnej vlády môže do roku 2035 vzrásť až na 9 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 6,4 % HDP v roku 2024. Zníženie ratingu vyvolalo tlak na dolár a americké štátne dlhopisy.



Fed sa bude naďalej snažiť plniť svoj dvojitý mandát, ktorým je podpora plnej zamestnanosti a zabezpečenie cenovej stability, dodal Jefferson. „V čase, ako je tento, keď sa finančné trhy menia, je pre nás dôležité sústrediť sa na naše poslanie,“ zdôraznil predstaviteľ Fedu.



Šéf newyorského Fedu John Williams na konferencii, ktorú usporiadala Asociácia hypotekárnych bankárov v New Yorku, v pondelok uviedol, že na trhu existujú problémy, pričom zaznievajú obavy, že výrazné zmeny vládnej politiky a veľká miera ekonomickej neistoty môžu znížiť záujem o investície do štátnych dlhopisov a iných dolárových aktív. Investori síce zvažujú možnosti, USA ale naďalej vnímajú ako „skvelé miesto na investovanie vrátane štátnych dlhopisov“, uzavrel Williams.